«La falta de especialistas de violencia de género del área rural en zonas como León es un problema para denunciar»

Derrocha carisma y puesta en escena. Sabe jugar con su imagen. Con la que recibe y con la que quiere proyectar. «Yo soy más progresista que mucha gente del PSOE, de Podemos y de Sumar». Pasó por León en el marco de una ronda de visitas a regiones varias y después de acabar con sus obligaciones, decidió irse a visitar La Colegiata de San Isidoro. Esa es la vertiente del historiador.

-¿Qué le trae por León?

-Hay dos motivos. En el plano personal, vengo porque desde que soy el vicesecretario de Educación e Igualdad con el nuevo equipo, nombré a Silvia Franco responsable a nivel nacional del Partido Popular en Violencia Machista y es una mujer valiosa, valiente, trabajadora, que desde 2024 ha estado al frente de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia Machista y me parecía que era justo y necesario estar en su tierra acompañándola y reuniéndome con las asociaciones que trabajan por la igualdad en León. Y a renglón seguido, porque todas las políticas a favor de las mujeres que son víctimas de violencia machista nos tienen que ocupar los 365 días del año. Y ya sé que eso es un titular muy manido, pero créeme que en esta cuestión hay que repetirlo. Aquí en León he tenido la suerte de hablar con profesoras, con la representante de Cáritas, con otra mujer que trabaja todos los días en un centro de acogida y cada día, cada visita que hago, aprendo cosas nuevas.

-¿Qué ha encontrado diferente en esa materia en León?

-En un territorio como el de la provincia de León, con 1.234 pueblos, por más que solamente haya 211 ayuntamientos, lo que te vuelven a presentar, pero desde la experiencia más cercana son todos los problemas sobrevenidos que se suman a la violencia machista en los territorios despoblados. En lo que llevamos de año, de las 36 mujeres víctimas de violencia machista, de las 37 mujeres asesinadas, 15 vienen del mundo rural y solo tres habían denunciado. Y hoy, hablando con varias representantes de estas asociaciones, precisamente me hablaban de esa cuestión, de hasta qué punto el hecho de que según qué pequeños núcleos, no haya por ejemplo representación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dificulta la denuncia. O que cuando sí los hay, no haya un responsable de violencia de género hace que las mujeres se sientan otra vez desprotegidas y además sin el apoyo necesario a la hora de enfrentar una cuestión tan complicada como es relatar la que ha sido una experiencia tan traumática. Eso por no entrar en el ámbito cultural en el que se mueven. Esa es la tercera pata.

-Pero el feminismo fue siempre una bandera de la izquierda y son precisamente cargos progresistas los que están tras los últimos escándalos...

-Podemos se carga el feminismo, el constructo feminista lo dinamita con leyes como la del ‘Solo sí es sí’, que seguimos viendo como aminora las penas a depredadores sexuales y que hasta que se pudo modificar la ley con una enmienda del Partido Popular, incluso excarcelaba a pederastas. Luego se sumó la Ley Trans. ¿En qué estamos hoy? En que desgraciadamente llevamos tres años en los que incluso las manifestaciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre se celebran de forma separada, que es lo peor que puede ocurrir para las nuevas generaciones, porque ni siquiera ven un faro que seguir. León tenía a una persona muy válida en el PSOE, Andrea Fernández. Pero la han quitado de en medio y a mí me han hecho un favor. Los que disienten en este partido son arrinconados. Es una pena porque Sánchez es el final de un partido) que ha hecho mucho por este país, sí, pero que se ha equivocado mucho también. Nos llevábamos muy bien y era una persona de la que podía llegar incluso a aprender, pero resultaba incómoda para el partido. En el deporte ahora hemos abierto la puerta a que hombres, con toda su fisonomía masculina y ni siquiera con bloqueadores hormonales puedan competir en igualdad de condiciones con mujeres. Y en las cárceles, si yo me reconozco mujer y el registro civil lo da por bueno, depende del delito que haya hecho, voy a ser encarcelado en una prisión femenina que ya en sí es desigualdad, pero que además pone en peligro a la comunidad carcelaria femenina.

-¿Qué va a pasar con las pulseras telemáticas después del segundo fallo del sistema?

-Créeme, créeme, las trabajadoras de Cometa en 2024 explicaron a la ministra cuáles eran los problemas. Te digo más, a UGT también. No hubo respuesta al respecto. Yo solo sé que hasta que la Fiscalía General del Estado en su memoria recoge los que habían sido los fallos, nadie hizo nada. Y es más, siguen negando la información, cuando la propia delegada de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial dijo: «No, no, no es que yo se lo adelanté a la ministra». La pregunta es ¿por qué Ana Redondo y Pedro Sánchez no han utilizado algo como un contrato de urgencia, de emergencia, para resolver esta cuestión?. Hay dos respuestas. Una, porque realmente son mala gente. O dos, porque no querían señalar a Podemos y quedarse sin sus cuatro votos en el Congreso de los Diputados.

-Todo hace indicar que la legislatura se va a agotar sin adelanto electoral, ¿verdad?

-Mira, no debería agotarse, pero creo que Pedro Sánchez está tan arrinconado por cuestiones judiciales que va a intentar alargarla lo más posible para a la vez alargar su futuro procesamiento, que es muy posible. Tiene a su mujer pentaimputada, tiene a su hermano sentado en el banquillo, tiene al fiscal general del Estado llegando en coche oficial a ser juzgado por sus compañeros. Tiene a su exnúmero dos en la cárcel por casos de corrupción. Pero hay una cosa que es muy freudiana y es que en el fondo no ha perdonado al PSOE que le echaran es el caballo de Atila de la política europea. Yo cuando hablo con mis sobrinos de política, como además vemos muchas pelis de Marvel, siempre les digo que superhéroes están los buenos y están los villanos. Y Pedro Sánchez es el villano, pero con superpoderes.

-Cuando usted hable de Educación, puede poner como ejemplo las políticas de la Junta en Castilla y León

-Cuando la gente quiere hablar de la buena educación siempre mira al norte, pero de Europa. Y hablan de suizos y de finlandeses y de daneses. Y yo digo: «No, no, no, si es que el mejor proyecto educativo de Europa está en Castilla y León». Bueno, ¡qué maravilla! Que además de estar gobernada por el PP consigue que sus informes Pisa sean no solamente los mejores sino ejemplares. ¿Por qué no se habla de educación? Porque en este momento tenemos un gobierno que lo que pretende, no hay más que ver su Lomloe, que se extenderá a una población cada vez menos formada. Pero más allá de que sea un desastre de ley, es que ni siquiera es una ley, parece un proyecto de los hermanos Marx porque es una corrección de una corrección de una corrección. La Lomloe es una moneda de cambio para aprobar los últimos Presupuestos Generales del Estado.