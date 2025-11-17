La Subdelegación y la ULE celebran "50 años de libertad" con conferencias, un mural y guateque en León

Hace sólo medio siglo, las españolas no podían abrir una cuenta bancaria a su nombre y las familias no podían expresar ideas contrarias al Régimen so pena de que algún miembro 'desapareciera'. Un periodo con escasas libertades y derechos, "oscuro", según el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, que es importante "recordar" desde la perspectiva de la Democracia que sucedió al dictador y que se efectuará desde el 17 de noviembre y hasta el día 5 de diciembre con una programación de conferencias, exposiciones, un mural y un guateque bajo el título de "España en libertad, 50 años".

"Conocer nuestro pasado no es reabrir heridas, sino construir un futuro más sólido, basado en el respeto y la plena conciencia de los derechos que hoy disfrutamos. En León, una tierra con una rica historia y un profundo espíritu de autonomía y democracia, celebramos la libertad con la convicción de que la memoria es el mejor antídoto contra el olvido y el autoritarismo," afirmó Aláiz.

Según explicó, este proyecto, promovido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Comisionado para la celebración de los 50 años de Democracia, pretende celebrar la transformación democrática de España desde 1975, reconociendo los avances sociales, políticos y culturales que se alcanzaron; homenajear a quienes hicieron posible la Democracia, desde figuras individuales hasta colectivos e instituciones; y educar a las nuevas generaciones en los valores democráticos y en la importancia de la libertad y la convivencia.

En ese contexto, el área de Historia Contemporánea de la ULE ofrece el día 17, de 18.00 a 20.00 horas en el salón de grados la Facultad de Filosofía y Letras, un seminario académico ‘Dictadura y democracia. Medio siglo de España, 1931–1982’, con ponencias sobre la sublevación militar de 1936, la represión franquista, el papel de las mujeres durante el franquismo y el final de la dictadura e inicio de la transición democrática.

Las ponencias serán impartidas por los profesores del área de Historia Contemporánea Jesús Castrillo Yagüe, Javier Rodríguez González, Ana Cristina Rodríguez Guerra, Beatriz García Prieto y Francisco Carantoña Álvarez.

El día 20, a las 12.00 horas, en el mismo lugar, habrá una conferencia de la profesora Matilde Eiroa San Francisco (Universidad Carlos III de Madrid), titulada ‘Franco a los 50 años de su muerte: el Caudillo convertido en un producto viral’. Y en Sierra Pambley por la tarde (19.30 horas), una mesa redonda ‘De la dictadura a la democracia: revisión histórica a los 50 años de la muerte de Franco’, con la participación de los profesores Francisco Carantoña, Javier Rodríguez González y Beatriz García Prieto.

Del 3 al 20 de diciembre se podrá contemplar una exposición sobre la Transición con imágenes (muchas de la Agencia Efe) en la Fundación y en el halla de Filosofía y Letras el día 3 se celebran talleres participativos de creación de murales sobre la primera exhumación de la ARMH en Priaranza del Bierzo con Javier García para alimentar las claves históricas. Un mural-collage que se llevará luego hasta la localidad berciana.

La música también tiene su hueco en la programación con un guateque setetntero, a las 19.00 horas del día 4 de diciembre en la misma facultad con actuaciones de grupos leoneses y dj's (Dakota Sluiten, Dramón García, The Corzos, Nadia Álvarez, Los Positivos, Taikonautas y Suso Koreander).

La Radio Universitaria realizará un programa especial. "Se trata de recrear aquella sociedad que consiguió con mucho esfuerzo derechos y libertades, frente a la nostalgia de aquellos que evocan que antes era mejor", apuntó.

Por su parte, el decano de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, reconoció el "desconocimiento" de las generaciones actuales de aquel periodo y la necesidad de "reconectar con los jóvenes porque nos resulta problemático que hoy no se conozca una de las figuras más sangrientas del siglo XX, y se hará desde el conocimiento científico".

Desde la organización de estas actividades, todas ellas gratis abiertas al público, se explica que se busca “fomentar una reflexión crítica sobre el pasado reciente de España, en línea con el Deber de Memoria”.

Además, con esta iniciativa la ULE reafirma su compromiso con la divulgación histórica rigurosa, la memoria democrática y la formación de una ciudadanía consciente y comprometida con los valores de libertad, justicia y democracia.

La programación de estos actos ha sido posible gracias al apoyo del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, la Subdelegación del Gobierno en León, la Facultad de Filosofía y Letras y la Fundación Sierra Pambley, que "han cedido generosamente sus espacios para la celebración de las actividades", remarcó Aláiz.