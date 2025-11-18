La Fele concede a siete empresas una mención especial

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo, presentó ayer las siete Menciones Especiales que se entregarán el Día de la Empresa 2025, con la que se reconoce la trayectoria y pujanza de compañías que «llevan el nombre de León muy alto». Son Chocolates Santocildes (Comercio), Jorge Crespo y Pedro Roales (Construcción y Afines), Martínez y Macías Asesores (Servicios), Xeridia S.L (TIC), Daniel Mourín, fundador de Montrak, y al restaurante Hermanos Vila (Bierzo).

El acto será el 28-N, a las 20.00 horas, en el Auditorio Ciudad de León.