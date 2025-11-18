SOS León por su Autonomía nace en pro del autogobierno
Conceyu y Unidad Leonesa se unen en un nuevo partido
«León no está muerto. León está despierto. León se levanta». Con esa idea, expresada por Carlos Cerra, nace SOS León por su Autonomía, suma de Conceyu País Llionés y Unidad Leonesa, que han decidido unir sus fuerzas para recoger, «con actitud y con hechos, el espíritu de la llamada de socorro que el maestro Juan Pedro Aparicio lanzó meses atrás».
Creen que «nos han faltado redaños para rebelarnos y encarar nuestro futuro con la decisión firme e inasequible al desaliento que exige la supervivencia de nuestra tierra». Y quieren dar carpetazo a 40 años bajo un gobierno autonómico «que castiga y ningunea a León, que la reduce a despensa de energía y agua mientras la industria desaparece y el sector primario languidece. Venimos a reivindicar nuestro derecho a un gobierno propio», insistieron en su presentación.