SOS León por su Autonomía nace en pro del autogobierno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«León no está muerto. León está despierto. León se levanta». Con esa idea, expresada por Carlos Cerra, nace SOS León por su Autonomía, suma de Conceyu País Llionés y Unidad Leonesa, que han decidido unir sus fuerzas para recoger, «con actitud y con hechos, el espíritu de la llamada de socorro que el maestro Juan Pedro Aparicio lanzó meses atrás».

Creen que «nos han faltado redaños para rebelarnos y encarar nuestro futuro con la decisión firme e inasequible al desaliento que exige la supervivencia de nuestra tierra». Y quieren dar carpetazo a 40 años bajo un gobierno autonómico «que castiga y ningunea a León, que la reduce a despensa de energía y agua mientras la industria desaparece y el sector primario languidece. Venimos a reivindicar nuestro derecho a un gobierno propio», insistieron en su presentación.