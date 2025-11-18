Unidos por San Andrés urge a rehabilitar el César Álvarez, cerrado hace dos años

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Unidos por San Andrés (UxSa) urge al Ayuntamiento a rehabilitar el polideportivo César Álvarez, clausurado desde 2023 debido al gran deterioro que sufría, poniendo en riesgo la seguridad de los niños y los usuarios. Lo harán mediante una moción que presentarán en el pleno de este mes de noviembre.

«El pabellón es responsabilidad del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y es necesario que se tomen medidas inmediatas. Es inaceptable que, tras dos años desde su cierre, los niños del Valbuena aún tengan que realizar sus clases de educación física a la intemperie en pleno invierno», declara el portavoz Rafa Sánchez.

Inaugurado en 1991, ha ido sufriendo problemas estructurales «debido a la falta de mantenimiento por parte de los diferentes equipos de gobierno, de todo color político, a lo largo de los años», estima.

Ya en 2006, comenzaron los informes sobre las deficiencias del César Álvarez por parte del jefe del área de Inspección de Servicios Municipales, hasta acumular una veintena durante más de 15 años hasta su cierre hace dos años.