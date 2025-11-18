UPL exige a la Junta la construcción inmediata del polideportivo de Eras de Renueva

La parcela para el polideportivo de Eras está entre el colegio, el instituto y el Centro del Fuego.Ramiro

La secretaría de Educación de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado este martes a la Junta de Castilla y León que cumpla de una vez su compromiso con la construcción del polideportivo del barrio de Eras de Renueva en la ciudad de León, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

UPL ha recalcado que los vecinos y las comunidades educativas del IES Eras de Renueva y del CEIP Camino del Norte están "cansados de escuchar promesas incumplidas", y ha recordado que la Junta anunció en 2021 la creación de unas instalaciones deportivas en la parcela anexa a ambos centros, pero cuatro años después, "no se ha movido ni un solo ladrillo",

Sheila Fernández, secretaria de Educación de UPL y concejala en el Ayuntamiento de León, ha explicado que el proyecto cuenta con una dotación presupuestaria de 6,39 millones de euros, y la propia Junta llegó a comprometerse a que la infraestructura estaría en funcionamiento en un plazo de quince meses desde principios de 2025.

"Sin embargo, el tiempo pasa y no se ha iniciado ninguna obra, a pesar de que el Ayuntamiento de León ya cedió el solar, libre de cargas, para su construcción", ha añadido.

Ante estos reiterados incumplimientos, UPL llevó el asunto a las Cortes de Castilla y León, donde presentó en octubre de 2024 una Proposición No de Ley instando a la Junta a agilizar las obras.

La política leonesa ha calificado de "incomprensible que mientras otras provincias reciben inversiones en infraestructuras deportivas, León siga esperando una obra comprometida hace más de tres años".

El polideportivo de Eras está considerado por UPL como una infraestructura "imprescindible" para los alumnos del Instituto y del Colegio, que actualmente carecen de pistas adecuadas para entrenamiento, baloncesto, balonmano, fútbol sala, bádminton o gimnasia deportiva, por lo que "nuestros estudiantes no pueden esperar otros diez años".

Fernández también ha recordado que la Junta prometió la construcción de un centro cívico junto al polideportivo para el barrio de Eras de Renueva, "un compromiso que ha desaparecido del proyecto definitivo" y que iba a atender a una zona con más de 5.000 vecinos, a pesar de lo cual la Junta "ha renunciado a esta parte del proyecto".