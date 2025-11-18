Mañueco arenga al PP de León a presumir de que "juntos llegamos más lejos"

Colgado del eslogan que asienta que «aquí menos ruido y más nueces», el candidato a revalidar la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, arengó este martes a los cargos públicos y simpatizantes del PP de León a que «hagan un esfuerzo especial» para «presumir de la gestión» de su gobierno «en cada rincón». «Os llamo al camino del trabajo bien hecho y la palabra dada y cumplida. Castilla y León estará entre las tres mejores comunidades de España», recalcó el líder autonómico popular, animó a «seguir creyendo en León como tierra viva, con presente y con futuro». «Se trata de fijar una meta común que nos una a todos, se trata de decir a la gente que juntos podemos llegar más lejos», expuso en el acto interno celebrado en el sótano del palacio de Botines para lanzar la precampaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Fernández Mañueco fijó como centro de su programa el compromiso de que la comunidad estará «entre las tres mejores de España». Pero, junto con este horizonte, el candidato del PP aprovechó para hacer el balance que quiere que sus cargos públicos lleven «casa por casa». «Somos más de la gestión y otros están en el ruido; ruido que confunde la verdad y la mentira y ante el que no podemos quedarnos cruzados de brazos», avisó el dirigente popular, quien insistió en que su partido tiene «la obligación de ofrecer algo distinto». «Venimos a hablar más claro, a dignificar la esencia de lo que significa gobernar: servir a la sociedad, transformar la realidad a mejor y rendir cuentas», sintetizó.

El aspirante a revalidar la presidencia del gobierno autonómico subrayó que el PP cree «en el trabajo sereno, el esfuerzo diario, el resultado que se ve y se mira». «Somos más de nueces que de ruido, de muchas nueces», repitió para que calara el eslogan que pone en camino su candidatura, en la que hará bandera de que su ejecutivo ha «dado pasos de gigante en calidad de los servicios públicos, en derechos sociales y en actividad económica».

El discurso lo cebó Fernández Mañueco con la reciente presentación por parte de la opocición de las enmiendas a la totalidad a sus presupuestos para 2026. El bloqueo a las cuentas le sirvió al presidente de la Junta para advertir de que «el PSOE y Vox van juntos de la mano, poniendo zancadillas al futuro de esta tierra», aunque «fingen estar separados». «Pero no tiramos la toalla. Reitero la invitación a los dos a poner a los ciudadanos en el centro de la política, que dejemos a un lado el electoralismo y el cortoplacismo», lanzó el líder popular, antes de describir que en el capítulo de gastos «las inversiones para León se incrementan en un 25%, una cifra récord en términos absolutos de 285 millones de euros».

En los deberes puestos a sus representantes, el candidato del PP a la Junta incidió en que trasladen «a todos los que quieren apostar por León» que estarán «a su lado» y les ayudarán «en todo lo que necesiten para crear empleo». «La historia no la escriben los que gritan más fuerte ni viven de señalar a los demás. La escriben gente como vosotros, los que construyen mientras otros destruyen, los que creemos en nuestra tierra por encima de todo. Que se escuche vuestra voz en todas las plazas, quiero que os mojéis todos sin excepción porque el éxito depende de todos nosotros. Podéis sentiros orgullosos de ser del PP. Que se sepa y que se note», cerró.

Antes, el prólogo lo había protagonizado el presidente en funciones del PP de León y consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Juan Carlos Suárez-Quiñones espoleó a sus compañeros a compartir el «objetivo de que Alfonso Fernández Mañueco siga siendo presidente, pero que además le respalde una muy amplia mayoría». «No son unas elecciones cualquiera, sino unas especiales y necesitan una especial lealtad, un especial compromiso y un especial trabajo por parte de todos», alertó.

Suárez-Quiñones recalcó que el PP está «rodeado, rodeado por una realidad compleja». En este escenario, el procurador autonómico ubicó a «un PSOE fuerte instalado en la mentira, en la manipulación, en la desvergüenza» y a Vox, que «pretende perjudicar al PP porque vota con el PSOE». «Es una desvergüenza histórica. El mejor aliado para que siga gobernando Sánchez es Vox», remarcó el dirigente leonés su mensaje, en el que aprovechó para incluir entre los sitiadores a UPL. «Todos sabemos ya lo que es. Lleva cuarenta años instalado y hasta hace años no tenía muchas opciones de gobierno. Ahora están en el Ayuntamiento y la Diputación y podían haber influido en algo, pero no han hecho nada. Siempre esperando con la mano tendida los votos sin hacer absolutamente nada», describió.