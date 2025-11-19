Villaquilambre conecta 50 hectáreas que marcan su expansión demográfica y económica

La calle de Los Zarzales se convertirá en la llave de la expansión de Villaquilambre hacia el Este y propiciará el gran salto demográfico y económico del municipio al conectar el núcleo urbano de Villaobispo de las Regueras con el sector-29, esa gigantesca lengua verde de medio millón de metros cuadrados sobre la que se redibujará el mapa de la zona.

Para empezar, y tras años de trámites administrativos, se logró desgajar un pedazo para situar el futuro cuartel de la Guardia Civil en una parcela situada en la boca del sector de 5.600 metros cuadrados. Se identificaron varios lotes de fincas para construir hasta 1.300 viviendas, se reservaron 28.000 metros cuadrados para equipamientos privados y una apetitosa franja de 48.400 metros cuadrados para el sector comercial frente a la ronda que cruzan 30.000 vehículos al día.

Y la nueva calle de Los Zarzales, que se une con la senda de Los Vagos, activa esa gran bolsa de suelo residencial y de servicios. El vial de doble carril y acera se ha construido aprovechando que la Mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz (Saleal) iba a invertir 980.000 euros para instalar un colector unitario de 80 centímetros en la calle Zarzales, y otro de fecales de 315 en el camino del Vago, donde también se está ejecutando una nueva línea de pluviales.

Para realizar esta obra, de interés público, fue necesario ocupar 1.000 metros cuadrados de un terreno propiedad de la compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, con quien se firmó un convenio de cesión a cambio de rehacer el vallado y recolocar las puertas. La calle está ya aglomerada, con la señalización horizontal y con acera junto a las monjas. Falta acondicionar el suelo por donde se introdujo las canalizaciones.

Esa calle enmarca la parcela del cuartel, un edificio del que se lleva hablando más de una década y que se llegó a incluir en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, dotado con 600 millones de euros para obras en todo el territorio nacional.

El Ayuntamiento pudo ceder la finca en enero de 2022, tras tres años de gestiones burocráticas para satisfacer las exigencias de la dirección general de la Guardia Civil, aunque se ha encontrado que de momento el avance es escaso por parte de Interior, que aún no ha trasladado el presupuesto del edificio o el proyecto. La Comandancia de León prevé trasladar al nuevo cuartel de Villaobispo a los 54 efectivos de Armunia, encargados del control de la seguridad de todo el área metropolitana. El inmueble que ocupan en la actualidad dispone de tres plantas, pero hace tiempo que se quedó pequeño, porque la actividad de sus agentes y oficiales es continua las 24 horas del día con turnos. A la nueva sede de Villaquilambre se trasladarán las áreas de prevención de la delincuencia, investigación y atención al ciudadano para interponer denuncias, además del equipo de Policía Judicial.

El edificio para guardias de Armunia se anunció hace 6 años

Seis años después de que la entonces delegada del Gobierno en CyL, Mercedes Martín, confirmara que se construiría un cuartel de la Guardia Civil en Villaquilambre, este municipio sigue soñando con convertirse en sede de la seguridad de todo el área metropolitana, un territorio con 86 localidades de diez municipios, casi 70.000 vecinos y 700 kilómetros cuadrados.

Acompañada aquel 11 de septiembre de 2019 por el general de brigada jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Clemente García Barrios, la delegada aseguró que, «aunque la situación de las inversiones siempre es complicada», el Ministerio de Interior contemplaba en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025, más de 275 millones para edificios. Y los agentes a dignificar son los del cuartel de Armunia que pasarían a disfrutar de una nueva infraestructura «bastante mayor».

La actual posee tres plantas y es pequeña para la actividad de seguridad de 24 horas. La Benemérita también ha indicado que incorporaría «nuevas unidades».