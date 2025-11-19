La Escuela de Música de León celebra Santa Cecilia con tres conciertos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León celebra por todo lo alto a la patrona de la música, Santa Cecilia, ofreciendo al público una programación musical diversa a través de un concierto de pandereta, una muestra de viento y la actuación de la Asociación Musical Black Lion's Roars.

La escuela, que se fundó en 1999, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León y de la concejalía de Educación, y tiene como objetivo la formación en los ámbitos de la música, la danza y el teatro.

En la actualidad, la escuela cuenta con 1.300 personas inscritas distribuidas en las áreas de música clásica, moderna y tradicional; danza clásica, contemporánea y española; y talleres de artes escénicas. Una enseñanza que permite la inscripción a partir de los cuatro años, sin límite de edad, dando cabida a todas las personas interesadas en disfrutar de este tipo de arte.

Además de este amplio número de participantes, también cuenta con 1.500 escolares que participan en 24 aulas corales y 40 talleres de teatro que la escuela ofrece en distintos colegios e institutos del municipio.

La escuela abarca una amplia gama de áreas artísticas, tocando todos los palos de la música: clásica, moderna y tradicional, junto a la danza y las artes escénicas. Asimismo, para completar estas áreas, cuenta con agrupaciones musicales y la banda del CHF.

En total, el centro cuenta con más de 30 modalidades, ofreciendo una educación integral y diversa para todos los niveles.

Programación

Para celebrar y dar a conocer su potencial artístico, la Escuela ha organizado una programación en honor a Santa Cecilia, que se desarrollará todo el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

El viernes 21 de noviembre, contará con dos eventos. El primero de ellos la audición de pandereta leonesa, que se llevará a cabo a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León. La entrada será libre hasta completar aforo.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, la agrupación musical Black Lion's Roars dará un concierto en el Teatro San Francisco. El acceso será libre hasta completar aforo, aunque se precisará de entradas, que se podrá recoger una hora antes del evento en el teatro. Como novedad, el grupo presentará su nuevo álbum 'We Will Sprock You', en el que fusiona pop, rock y soul.

Para finalizar, el sábado 22 de noviembre, la agrupación de viento Boreas, dirigida por Eva del Río, dará un concierto en el Salón de Actos Alfonso V (C/ Alfonso V, 3) a las 19:00 horas.