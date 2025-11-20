La rotonda que fue cruce permite el acceso de tráfico a Trobajo dos años después

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

La rotonda de Trobajo fue cruce; el cruce de Trobajo es otro exponente de cómo gestiona la administración los asuntos que afectan a las estructuras que dan soporte a la movilidad diaria de miles de leoneses; treinta mil en este punto. El cruce de Trobajo va a ser rotonda dos años después del hito del último vehículo que fue capaz de girar de la N-120, en versión cabecera de circunvalación, a la N-120, en versión travesía de por la localidad leonesa del alfoz, donde se hace carne en Párroco Pablo Díez. Dos años, que se cumplirán en el puente de diciembre, desde que un accidente contra un semáforo anuló el dispositivo de regulación con lo que el ramal de giro y cambio de sentido se quedó inutilizado. Luego, llegó el Gobierno con la obra que lleva año y medio en marcha y que está a punto de las últimas bocanadas de asfalto, aglomerado compacto, que permitirá que un coche que acceda de la nacional a la travesía, en uno de los pasos más recurrentes para entrar a la capital leonesa y su corredor oeste. La obra de la rotonda, en sí, lleva en carteles año y medio, más que en el tajo, donde se acumularon parsimonia y actuaciones poco recomendables para una prisa. Ya está en línea. En cualquier momento, un coche puede entrar a Trobajo sin usar el camino de la Cruz.