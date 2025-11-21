Óscar Puente se jacta de la felicitación de Europa por la gestión del Corredor Atlántico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes se jactó ayer de que «Europa está muy satisfecha con el trabajo» que está realizando España para el desarrollo tanto del Corredor Atlántico como del Corredor Mediterráneo, y que «Europa mira a España como un ejemplo a seguir por el resto de países». «El problema para los corredores no está en España. Yo creo que está bastante claro dónde está. Lamentablemente, nosotros tendremos terminadas las infraestructuras y conectaremos en algunos casos con la nada. Esta es una realidad y ojalá el resto de países estuvieran haciendo los deberes como los está haciendo España», dijo Óscar Puente en un eventro de encuentro con empresarios del Corredor Mediterráneo. El ministro de Valladolid admitió que la concepción radial de España «históricamente falló», pero que si se tiene en cuenta como punto de partida el momento en el que se empieza a desarrollar y tomar en serio el Corredor Mediterráneo, «no llegamos tarde». Así, ha comparado su evolución con la de proyectos como el tren de alta velocidad entre Londres y Birmingham, que empezó en el año 2010 y se ha pospuesto a 2039. «España, fuera de China, es el país que más rápido y mejor y más barato desarrolla sus infraestructuras», ha subrayado, antes de llamar a sentirse «orgullosos» del ecosistema empresarial y de la sociedad que lo ha permitido. Puente aseguró que el Gobierno central cumplirá en 2027 «el compromiso de que de Almería hasta la frontera la infraestructura del Corredor Mediterráneo estará construida» y también ha asegurado que «la Comunitat Valenciana tendrá ese tren de Cercanías de alta velocidad que comunicará las tres capitales». Así lo ha explicitado durante el último Acto Empresarial del Movimiento #QuieroCorredor que ha congregado este jueves en el Roig Arena de València a cerca de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil. El ministrodijo que que no puede comprometer una fecha.