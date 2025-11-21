El Ayuntamiento de León avanza en la liberación de Las Cercas con la adjudicación de dos nuevas demoliciones

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León continúa trabajando en la liberación de Las Cercas. A este respecto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la adjudicación de las obras para demoler dos edificaciones con una inversión de 36.203,20 euros. La empresa que realizará los trabajos será Manuel Manceñido.

Las actuaciones se dividen en dos lotes. El primero relativo a la calle Las Cercas número 2 y, el segundo, el de la plaza del Caño de Santa Ana número 12. Ambas actuaciones posibilitarán liberar ese tramo de muralla dentro de las acciones que el Consistorio está realizando estos últimos años para ponerla en valor.

La empresa tendrá dos meses, una vez se formalice el contrato y se firme el inicio de las obras, para ejecutar los trabajos que se ajustarán en todo caso a las directrices y condicionantes que a la hora de obtener los permisos necesarios fijó la Comisión Territorial de Patrimonio.

Con esta iniciativa municipal el Ayuntamiento de León continúa desarrollando actuaciones de cuidado y puesta en valor de su patrimonio dentro de las coordenadas fijadas en el Plan general de ordenación urbana y el Plan especial de ordenación, mejora y protección de la ciudad antigua.

Estas dos nuevas demoliciones supondrán liberar varios tramos peatonales y generar nuevos espacios libres públicos previstos en el mencionado Plan, transformando este nuevo espacio en uno de uso con prioridad peatonal que permitirá tanto a los vecinos como a los visitantes el disfrute y conocimiento de la Muralla. Posteriormente, se podrá realizar la restauración del lienzo de la antecerca que quedará visible tras los trabajos.

Inversiones en instalaciones deportivas

Otro de los asuntos aprobados hoy por el Equipo de Gobierno en la Junta de Gobierno Local es el Plan de seguridad y salud que permitirá dar comienzo a las obras del área verde anexa al pabellón de Puente Castro.

Este acuerdo supone el último trámite antes del comienzo efectivo de los trabajos que permitirán ajardinar la parcela en la que el Ayuntamiento invertirá 294.016,59 euros, ampliando las zonas verdes de la ciudad y generando un nuevo espacio para los vecinos del barrio.

Una actuación en la que destaca la plantación de nuevo arbolado, con cerca de 30 nuevas especies, y la dotación de nuevo mobiliario urbano que incluye tres semi canchas de baloncesto, una mesa de pin pon y dos mesas de ajedrez entre otras, así como los equipamientos públicos.

Nuevo equipamiento para las Escuelas Infantiles

La Junta de Gobierno Local en su sesión de este viernes también ha adjudicado el contrato para el suministro de nuevo mobiliario y equipamiento para las Escuelas Infantiles Municipales a la empresa Hermex, SL, por un importe de 12.978,45 euros.

Con esta nueva inversión en los centros infantiles, se procederá a la sustitución del mobiliario actual como tronas, juguetes, vajillas o armarios que encuentren en peor estado por el paso del tiempo y el uso.

Aprobado el estudio de viabilidad para una piscina olímpica

Del mismo modo, esta mañana se ha dado luz verde al expediente de contratación de la concesión de servicios consistente en la ejecución de obras de construcción, así como gestión de una nueva piscina municipal olímpica cubierta en la ciudad de León.

Para ello se ha aprobado el estudio de viabilidad para la concesión del servicio de gestión y explotación, previa construcción de la piscina que se emplazará al noroeste del municipio, en la calle Maestra María Pedrosa, esquina a la calle Maestros Hermanos Alvarado. La nueva piscina cubierta permitirá acoger modalidades deportivas en competiciones de alto nivel de la Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) y acorde a los requerimientos de la Federación Internacional de Natación.

El presupuesto previsto de la inversión es de 10.443.268 euros, de los que 9.777.768 euros los que se destinarían a la construcción en sí de la instalación, y 665.500 euros para financiar los proyectos, el equipamiento y mobiliario necesario para desarrollar la actividad, así como todo lo necesario para su puesta en marcha.

El estudio de viabilidad será sometido a información pública durante el plazo de un mes, como parte del proceso que llevará a la licitación de este proyecto que se trata de una de las propuestas de la UPL en el Consistorio leonés.