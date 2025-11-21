UPL pide activar la iluminación del paso de peatones en el Hospital de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de UPL denuncia que la nueva señalización luminosa instalada en el paso de peatones frente al Hospital de León sigue sin funcionar. A pesar de su implementación, la falta de conexión mantiene los riesgos para los peatones.

A la crítica por la señalización se suma la ausencia de alumbrado en la acera que conecta con Navatejera, frecuentada por pacientes del Hospital. Esta situación representa una preocupación adicional para la seguridad de quienes caminan hacia el centro de salud.

El portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, recuerda que históricamente se ha solicitado la mejora de iluminación en pasos de peatones a través de enmiendas presupuestarias. A pesar de avances en otros tramos de la ciudad, esta situación persiste en una zona crítica.

UPL reitera la necesidad de activar tanto la señalización como la iluminación pública en áreas cercanas al Hospital, enfatizando que la seguridad de los peatones en estos entornos debe ser una prioridad imperante para el Ayuntamiento.