Revolución en el empleo público: 2.138 plazas y nuevo sistema de acceso para 2025-2026

La Administración española ha dado un paso decisivo en la consolidación del empleo público educativo con la aprobación de una oferta histórica de 2.138 plazas para el año 2025. Esta decisión, tomada en la Mesa Sectorial celebrada este viernes, responde a la necesidad de reducir la temporalidad en el sistema educativo y cubrir las vacantes generadas por jubilaciones y bajas, siguiendo las directrices establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El reparto de plazas beneficiará especialmente al Cuerpo de Catedráticos con 1.000 nuevas posiciones que no consumirán tasa de reposición, mientras que Secundaria y otros cuerpos contarán con 818 vacantes (497 de la Oferta de Empleo Público y 321 desiertas de anteriores convocatorias). El Cuerpo de Maestras y Maestros recibirá 320 plazas, completando así una de las mayores ofertas de empleo público educativo de los últimos años en España.

La aplicación del 120% en la tasa de reposición, amparada por la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, ha permitido este incremento significativo que busca estabilizar las plantillas docentes y mejorar la calidad educativa en todo el territorio nacional. Los sindicatos han recibido con optimismo esta medida, aunque plantean exigencias adicionales para garantizar su correcta implementación.

Cambios en el sistema de acceso a la función pública docente

Además de la aprobación de la oferta de empleo, la Mesa Sectorial ha concretado información relevante sobre los procesos de oposiciones para 2026 en Castilla y León. La propuesta de la Administración se centra en convocar oposiciones para Secundaria y otros cuerpos docentes, continuando así con el ciclo de renovación de plantillas iniciado este año. Esta planificación busca dar respuesta a las necesidades estructurales del sistema educativo, afectado por un alto índice de temporalidad en los últimos años.

Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT y CCOO han presentado un frente común exigiendo mayor transparencia y coordinación en estos procesos. Entre sus demandas destaca la información inmediata sobre el número exacto de plazas y especialidades para las oposiciones de 2026, así como una coordinación efectiva entre todas las Comunidades Autónomas para evitar la competencia entre territorios por captar talento docente.

Un aspecto clave de las reivindicaciones sindicales es la necesidad de una planificación plurianual de las convocatorias, que permitiría a los aspirantes prepararse adecuadamente para los procesos selectivos. Esta medida contribuiría a mejorar la calidad de los candidatos y optimizar los recursos destinados a la selección de personal docente en España.

Retos para la reducción de la temporalidad en el sector educativo

El cumplimiento de los objetivos de reducción de temporalidad representa uno de los mayores desafíos para la Administración educativa. La legislación actual establece que la tasa de interinidad debe situarse por debajo del 8%, según la ley de reducción de temporalidad, aunque el Acuerdo de 19 de mayo de 2006 -todavía vigente- fija un objetivo más ambicioso del 5%. Alcanzar estas cifras requerirá mantener un ritmo sostenido de convocatorias durante los próximos años.

Los sindicatos también han puesto el foco en la necesidad de mejorar las condiciones de los tribunales de oposición, solicitando una mayor compensación económica para sus miembros y evitar repeticiones en su composición. Esta medida busca garantizar la calidad y equidad en los procesos de selección, así como distribuir equitativamente la carga de trabajo que suponen estos procedimientos.

Otro punto crítico señalado por las organizaciones sindicales es la necesidad de reforzar las plantillas administrativas de la Consejería de Educación y las Direcciones Provinciales. Este incremento de personal se considera imprescindible para gestionar adecuadamente los complejos procesos selectivos que implican a miles de aspirantes en cada convocatoria.

Perspectivas para el futuro próximo del empleo público docente

La oferta aprobada para 2025 marca un punto de inflexión en la política de empleo público educativo, estableciendo un precedente que podría mantenerse en futuras convocatorias. Las plazas aprobadas deben convocarse en un plazo máximo de tres años, lo que garantiza una continuidad en los procesos de selección hasta al menos 2028.

El impulso a las cátedras, con 1.000 nuevas plazas, representa una apuesta por la promoción interna y el reconocimiento de la carrera profesional docente. Esta medida podría contribuir a retener talento en el sistema público y mejorar la motivación del profesorado más experimentado.