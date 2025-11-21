El Gobierno licita las obras de la glorieta de Montejos (León)

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 549.024 euros (IVA incluido) los trabajos para la construcción de una glorieta en la intersección del kilómetro 314 de la carretera N-120 con la carretera hacia Montejos del Camino, en el término municipal leonés de Valverde de la Virgen.

El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la actuación prevé la construcción de una glorieta circular con una calzada anular de 50 metros de diámetro exterior y dos carriles de 4,50 metros de anchura cada uno, arcén exterior de un metro e interior de 0,5 metros. La berma será de 0,5 metros e interiormente contará con una acera perimetral de un metro.

Esta actuación se ha sometido al trámite de información pública y, a raíz de las alegaciones recibidas, se ha habilitado un acceso desde y hacia el ramal sur de la glorieta, reordenando el espacio entre el ramal y la acera.

Con ello, se garantizará tanto la accesibilidad de uno de los inmuebles cercanos como la reposición del Camino de Santiago, contemplada en el proyecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El resultado permitirá regular el tráfico en el enlace entre la N-120 y la LE-5530, que en la actualidad no permite a los vehículos que circulan por la N-120 en sentido León el giro a la izquierda para dirigirse a Montejos del Camino, teniendo que realizar un recorrido adicional por la propia N-120 hasta el kilómetro 313,23 para efectuar primero un cambio de sentido y después un retorno hasta la propia intersección del kilómetro 314.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja de forma continua por la mejora de la red viaria en la provincia de León. Así, recientemente se ha licitado por 7,9 millones de euros la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 y se ha aprobado el proyecto para construir el primer tramo de la autovía A-76, entre Villamartín de la Abadía y Requejo, por 131,7 millones de euros.

El PSOE de Valverde de la Virgen ha puesto en valor este "importante anuncio", que responde a una reivindicación "histórica" por parte de los vecinos del municipio.

"Una necesidad urgente"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, José Cubría, ha subrayado el impacto directo de la obra en la vida cotidiana de los vecinos. "Era una necesidad urgente en la que llevábamos insistiendo mucho tiempo. Esta glorieta mejorará el acceso a Montejos, reducirá riesgos y facilitará la circulación. Para Valverde es una gran noticia y agradecemos que el Gobierno haya escuchado al municipio", ha declarado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, ha destacado la relevancia de esta inversión. "Este proyecto demuestra el compromiso del Gobierno con la mejora de las comunicaciones en nuestra provincia. Hablamos de una actuación muy esperada, que resolverá un problema real de seguridad vial y movilidad en Valverde de la Virgen y que refleja la apuesta del Ministerio por seguir modernizando las carreteras del Estado en León", ha señalado.