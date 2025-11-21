Una intervención policial en San Andrés de Rabanedo termina con un tiro al aire

Vehículo del Cuerpo Nacional de Policía en San Andrés del Rabanedo (León).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Durante la mañana de este viernes, dos policías nacionales han vivido un curioso suceso en San Andrés de Rabanedo, que ha resultado terminar sin heridos.

Los agentes, en un intento de parar a un vehículo con dos ocupantes que les pareció sospechoso, han lidiado con el intento de los ocupantes por salir de la situación.

El conductor, ha chocado ligeramente con uno de los agentes, que se interpuso delante del vehículo con intención de detenerlo, pero el choque fue mínimo y el agente no resultó herido.

El otro policía, preso de los nervios por la situación, dio un disparo al aire para controlar la situación.

Los sospechosos consiguieron escapar y se encuentran en búsqueda.