El Hospital Veterinario de la ULE, pionero en cirugías equinas

El Hospital Veterinario de la Universidad de León acogió la práctica de innovadoras cirugías en vías respiratorias altas en équidos dentro del congreso internacional Upper repiratory tract surgery, organizado por el Hospital Veterinario en colaboración con Humeco y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa. La organizadora del encuentro, Débora Jorge Casado, apuntó que se realizaron cuatro sesiones prácticas con cadáveres en las que se aplicaron técnicas de última generación. Entre ellas destacó una laringoplastia con implante 3D de la marca Artrex, fijado con tornillo y botones de titanio, una de las opciones más recientes para tratar la parálisis laríngea.

También se practicó la técnica tie-forward, que eleva la laringe para abordar problemas de desplazamiento del paladar, empleando suturas reforzadas y una hiobertevrotoía para tratar micosis en las bolsas guturales, con procedimientos de embolización mediante balón o coils, propios del intervencionismo vascular. El programa práctico se ha completado con trepanaciones y sinoscopias en los senos paranasales.