UPL exige a Diez encender las luces del paso de peatones del Hospital

La UPL en el Ayuntamiento de León exige al equipo del alcalde José Antonio Diez la puesta en funcionamiento inmediata de la nueva señalización luminosa instalada en el paso de peatones situado frente al Hospital de León, en el tramo que conecta con la ronda. «Aunque se ha colocado un sistema luminoso para mejorar la visibilidad del cruce, la instalación permanece sin conectar, por lo que el riesgo para los peatones sigue siendo el mismo», precisa el portavoz de la formación leonesista, Eduardo López Sendino, quien considera «incoherente e inoperativo» que se instalen postes luminosos destinados a reforzar la seguridad vial y que se encuentren apagados. A esta situación suma «la falta de alumbrado de la acera que da continuidad al paso de peatones y que enlaza con el municipio de Villaquilambre, en la zona de los altos de Nava, un itinerario muy transitado por usuarios del Hospital que aparcan en Navatejera y se desplazan caminando hasta el centro sanitario», recuerda.

Sendino recuerda que una de las enmiendas a los presupuestos municipales no solo del año pasado, sino de años anteriores, ha sido la iluminación de los pasos de peatones, que se ha visto progresivamente cumplido en numerosos pasos.