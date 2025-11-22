El PP denuncia que la Diputación de León ha perdido una ayuda de la Junta de 772.442 euros

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El PP ha denunciado que la Diputación de León ha perdido una subvención de la Junta de 772.442 euros por no haber ejecutado una carretera en el plazo previsto.

Según ha denunciado el PP de la institución provincial en un comunicado este sábado, la Consejería de Presidencia concedió en 2023 una ayuda directa de 772.442 euros con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local 2023 Desafíos Demográficos para la ejecución de 2,4 kilómetros de ensanche y mejora de la LE-5202.

Era para actuar, en concreto, desde la LE-713 por Arborbuena a la LE-4210 en San Martín de Moreda, una actuación que estaba prevista que se ejecutase por un importe de 1,6 millones.

"La Diputación de León se ha visto obligada a renunciar a la subvención de aproximadamente el cincuenta por ciento de la cuantía de la ejecución porque la empresa contratada para ello no había empezado las obras el 31 de diciembre de 2024, fecha fijada para la finalización de la ejecución", ha denunciado el PP.

La institución provincial había solicitado en octubre del pasado año una prórroga del plazo de ejecución de la carretera, una petición que, un mes después, fue denegada por la Junta de Castilla y León, han asegurado desde el PP.

La ampliación, ha proseguido el PP, se pidió porque por razones "presupuestarias y procedimentales" no se habían contratado los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, serviciois necesarios para las ejecución de las obras.

Esta situación, tal y como constata la institución provincial en el documento de renuncia de la ayuda, provocó que la "ejecución de la obra subvencionada no había comenzado y el plazo para la ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2024". EFE

