León saca músculo biotecnológico para lograr la revancha con la Agencia de Salud

León retoma el pulso de las grandes candidaturas nacionales y, tras el sonoro «chasco» de la Agencia Espacial Española en 2022, la ciudad del Bernesga se lanza con renovadas energías (y algo más de cautela) a la carrera por albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesp), cuyo proceso de elección acaba de aprobar el Gobierno. Los líderes políticos, sanitarios y académicos cierran filas, pero con los pies en el suelo.

El objetivo es claro: demostrar que León no es solo un aspirante más, sino la opción «más lógica y mejor preparada» para impulsar la salud pública desde una perspectiva integral, indican. La carrera es larga, pero esta vez, el rugido del león quiere hacerse oír con la fuerza de quien ha aprendido la lección.

Lejos de ser una aspiración improvisada, la candidatura leonesa para acoger la futura Agencia de Salud es el resultado de una estrategia tejida paso a paso, uniendo a todas las fuerzas políticas, académicas y sociales de la provincia.

La gran baza es la especialización en el concepto de «Una sola salud». Un argumento que diferencia a León de otras candidatas como Zaragoza o Granada. El enfoque One Health, que la OMS considera vital tras la pandemia, une la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente.

En ese sentido, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) figura entre las más prestigiosas de Europa. Dado que la mayoría de las nuevas epidemias son zoonosis (pasan de animales a humanos), León argumenta que la Agencia «debe estar donde existe un conocimiento veterinario de élite».

Además, tanto el Colegio Oficial de Veterinarios como el Sindicato de Veterinarios (Sivele) han sido los primeros en elevar la voz, recordando que León es el lugar idóneo para monitorizar estas amenazas. También favorece la unanimidad Institucional. El pleno del Ayuntamiento de León aprobó postular a la ciudad. El alcalde, José Antonio Diez, ha remitido cartas formales al Gobierno de España y al Ministerio de Sanidad oficializando el interés. Y la Diputación provincial se sumó garantizando que la candidatura no es solo de la capital, sino de toda la provincia, aportando peso territorial y recursos si fueran necesarios.

León «no vende humo, vende realidad industrial», remarcan. La candidatura se apoya en datos económicos tangibles que demuestran que el ecosistema para la Agencia ya existe, como la calificación como tercer polo biofarmacéutico de España en volumen de negocio y empleo, solo por detrás de Madrid y Barcelona. La presencia de plantas de producción de alto nivel (Insud Pharma, mabxience o Syva) y el Parque Tecnológico de León ofrecen un entorno donde la colaboración público-privada «sería inmediata».

La propuesta fija en la Universidad el motor intelectual. El rectorado ha puesto a disposición del proyecto todo su capital humano. No solo Veterinaria, sino también el Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec), los departamentos de Ciencias Biológicas y Ambientales y la capacidad de investigación para actuar como garante científico de la futura Agencia.

Más allá de los despachos, los leoneses han empujado la propuesta. Los sindicatos (CC OO y UGT), la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y asociaciones civiles han firmado manifiestos de adhesión para recordar que León, como región histórica y eje del noroeste, «necesita y merece esta descentralización para combatir la despoblación y retener talento cualificado». Los deberes se han hecho al unir la política (Ayuntamiento y Diputación), a la ciencia (ULE), a la industria (biofarmacéutica) y a la sociedad civil. Ahora, la pelota está en el tejado del Consejo de Ministros, que deberá decidir si la Cuna del Parlamentarismo se convierte en el guardián de la salud pública nacional.

Más de 400 investigadores, sector puntero y sociedad

Uno de los puntos fuertes de la candidatura leonesa reside en su robusto ecosistema profesional y académico. La rectora de la Universidad, Nuria González, ya lo ha expresado claro. «La ULE es un pilar. No solo por la Facultad de Veterinaria —un referente histórico—, sino por la investigación en Biología, Ciencias de la Salud y Ciberseguridad que podemos ofrecer. La Agencia necesita talento, y en León lo generamos». Sólo en el área biosanitaria, la ULE y sus centros asociados cuentan con más de 400 investigadores dedicados a estas disciplinas.

Pero la joya de la corona es el polo biotecnológico, que demuestra la tracción económica de la provincia con un impacto económico de más de 200 M€ anuales y 2.000 empleos directos de alta cualificación. La Agencia de Salud Pública «no vendría a crear un sector, sino a potenciar uno que ya es puntero y autosuficiente», añaden fuentes de la candidatura, que destacan la sinergia entre empresas líderes en salud animal y ensayos clínicos.

La Asociación de Colegios Profesionales de León (Colproleón), recuerda que «León tiene la experiencia y el conocimiento en One Health» y ha reclamado, junto al Ayuntamiento y la ULE, que el Ministerio de Sanidad tenga en cuenta los criterios de despoblación en las bases de la convocatoria, al opinar que el objetivo de esta sede es precisamente paliar el descenso demográfico y permitir medidas contra la despoblación en la España Vaciada. «Es la candidata lógica por su tradición veterinaria y científica, y la más justa si se aplica el criterio de luchar contra la despoblación mediante la descentralización de organismos estatales», insisten.

El Sindicato de Veterinarios de León (Sivele) resalta que «nuestros profesionales están en primera línea en el control de zoonosis y seguridad alimentaria. No hay otra ciudad con esta densidad y calidad de cuadros veterinarios listos para cooperar», mientras desde el Colegio Oficial de Enfermería de León se apunta que «la enfermería comunitaria es la espina dorsal de la salud pública.

La sombra: el aeropuerto

El eterno problema de las conexiones aéreas y de infraestructuras marcan el punto débil de la candidatura de León. «Es un factor que debemos mejorar. La Agencia de Salud necesitará ser un hub fácilmente accesible para expertos nacionales e internacionales», admiten. La Agencia albergará el nodo central de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y coordinará la preparación ante crisis sanitarias. El procedimiento de selección de la sede comenzará con la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de los criterios de valoración, que elaborará la comisión consultiva del Ministerio de Política Territorial. Estos criterios estarán basados en la transparencia, eficiencia, vertebración territorial y adecuación funcional, y se aplicarán de forma competitiva. El procedimiento se tramitará por vía de urgencia para asegurar la operatividad de la Aesap en el menor plazo posible. Las comunidades interesadas deberán presentar su candidatura a través de la sede electrónica de ese ministerio, en el plazo que se establecerá en la convocatoria.