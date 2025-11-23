La tienda Gnomos baja la persiana tras 41 años de tradición y cercanía en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tienda Gnomos, uno de los comercios más históricos de León, ha cerrará definitivamente sus puertas en la transitada calle Ancha en 2025. Tras cuatro décadas de actividad dedicadas a los regalos y complementos, el local, muy querido entre los habitantes y visitantes baja la persiana. El cierre ha sido consecuencia directa de la jubilación de su propietario, Eloy Arévalo, que ofrece así el último episodio de una historia comercial iniciada en 1984.

Desde su nacimiento, Gnomos fue un punto de referencia para generaciones de leoneses. El local, famoso por su escaparate animado con figuras de osos polares, un característico olor a incienso en el interior y una oferta variada de bisutería, se convirtió en lugar de encuentro y recuerdo arraigado en la memoria colectiva. Se despide así el mítico Elvis que durante décadas fue uno de los personajes más fotografiados de la calle Ancha, la familia de enormes osos polares en movimiento del escaparate y los pendientes, pulseras, collares y anillos de plata que han vestido a tantas generaciones de leoneses y leonesas". El cierre de Gnomos simboliza las transformaciones del paisaje comercial leonés ante el auge de los pisos turísticos y la jubilación progresiva de comerciantes históricos.

Estatua de Elvis junto a la tienda Gnomos en León.GNOMOS

Actualmente, el edificio donde se encontraba la tienda está siendo reformado para la construcción de apartamentos turísticos. Esta transición pone de manifiesto la tendencia en el casco histórico de León, donde los negocios familiares dejan paso a propuestas orientadas a la economía del turismo y a la inversión inmobiliaria. Este cierre supone el punto y final a una historia de 41 años de tradición y cercanía en el comercio local.