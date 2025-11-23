Un coche en sentido contrario causa un accidente múltiple en la A-6 al límite de León

Varios heridos en una colisión múltiple al circular un coche en sentido contrario en la A-6 en Castrogonzalo (Zamora).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA

Varias personas han resultado heridas, una más grave y trasladada en helicóptero al hospital, tras una colisión múltiple entre tres vehículos provocada al circular uno de ellos en sentido contrario por A-6 en Castrogonzalo (Zamora).

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora, la colisión se ha producido sobre las 14.40 horas, cuando el vehículo que circulaba en sentido contrario ha colisionado con otros dos, lo que ha provocado varios heridos, uno de ellos atrapado y que ha tenido que ser excarcelado para ser posteriormente trasladado en helicóptero de atención sanitaria al hospital.

Previamente, sobre las 14.35 horas, el 1-1-2 recibió un aviso que informaba del coche implicado circulando sobre el kilómetro 255 de la A-6 en sentido contrario, dirección Madrid en lugar de sentido A Coruña.

Por ello, la Guardia Civil activó el protocolo y desplazó al lugar patrullas del Subsector de Tráfico de Zamora para la interceptación del conductor, si bien antes de lograr frenarlo se produjo el mencionado accidente.