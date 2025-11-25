El Aeropuerto de León amplía su oferta internacional con un vuelo a un país africano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cinco Estrellas Club ha anunciado el lanzamiento de su nueva operativa de vuelos regionales a Egipto desde 14 aeropuertos en España para el próximo otoño de 2026.

Entre ellos, el Aeropuerto de León, que contará con las operaciones que se realizarán entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre. Así, se podrá viajar al país africano, además desde León, desde Valladolid, Vigo, Badajoz, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada, Pamplona, Santander, Vitoria, Oviedo, Santiago de Compostela, Zaragoza y Burgos.

La programación incluye salidas todos los domingos y cuenta con tres programas disponibles, 'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo', que incluyen la excursión a Abu Simbel en avión. Además, la compañía pone a disposición de las agencias paquetes de excursiones opcionales.

Con motivo de esta nueva operativa, el turoperador activa una campaña promocional con un 10% de descuento para reservas realizadas del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, aplicable a viajes entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026. Esta nueva programación complementa la operativa chárter de la mayorista, que incluye salidas desde Madrid (lunes, viernes y sábados, todo el año), Barcelona, Málaga y Valencia, además de programas en línea regular. "Egipto es nuestro destino estrella desde hace más de 30 años. Conocemos cada rincón, cada casuística que ocurre en el país y tratamos a cada cliente con nombre y apellidos para que su experiencia sea siempre satisfactoria", destaca la CEO de Cinco Estrellas Club, Virginia Blasco.