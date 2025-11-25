Alerta por nieve en León: frío siberiano y la montaña teñida de blanco en una jornada invernal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde primera hora de este martes 25 de noviembre el aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León, Palencia y Burgos, con especial incidencia en el norte de la provincia leonesa.

Se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros por encima de los 1.200-1.300 metros, lo que puede complicar la circulación en puertos como San Glorio, Pontón o San Isidro durante toda la jornada.

La alerta por nieve se suma a un desplome generalizado de las temperaturas que ya ha dejado esta madrugada valores bajo cero en numerosos puntos de Castilla y León. En la propia provincia de León, Cubillas de Rueda ha registrado -2,5 ºC a las 7:00 horas, confirmando que el invierno ha llegado de golpe a la montaña leonesa.

El episodio de frío y nieve afectará principalmente a la zona norte y montañosa de León, donde las precipitaciones caerán en forma de nieve durante gran parte del día. En el resto de la provincia predominarán los cielos cubiertos con lluvias débiles, pero las cotas bajarán progresivamente y la sensación térmica será claramente invernal, con máximas que apenas superarán los 6-8 ºC en el Bierzo y los 4-6 ºC en la capital.

Desde la Aemet recomiendan extremar la precaución en carreteras de montaña, llevar cadenas y evitar desplazamientos innecesarios por los puertos leoneses mientras permanezca activo el aviso amarillo, que se mantendrá hasta la medianoche.