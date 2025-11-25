Más de 19 millones para el aterrizaje del dron Sirtap en la Base Aérea de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El desembarco del Sirtap, el dron de altas prestaciones que desarrolla Airbus y se construye en España, en la Base Aérea de León da nuevos pasos. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana la firma del contrato para las obras de construcción de tres plataformas con sus rodaduras en la Base Aérea de León.

Con el aterrizaje de los Sirtap en la Base Aérea de León, el aeródromo leonés recuperará su capacidad operativa, con la que se conocerá como el Ala 24, ya que hasta ahora el Ejército del Aire centraba en León tan sólo la actividad académica.

El contrato, valorado en 19.421.487,60 euros, tendrá una duración de doce meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo. Tanto el Ejército del Aire y del Espacio, como el Ejército de Tierra (el Grosa también empleará este modelo de RPAS) utilizarán este nuevo sistema que se desembarcará en 2017. Por este motivo, ya se ha licitado la construcción de varios hangares para acoger los sistemas y desde el Gobierno destacan que las nuevas plataformas servirán de apoyo a la operación de la aeronave no tripulada Sirtap a desplegar en dicha Base Aérea para el Ejército del Aire y del Espacio y el Ejército de Tierra.