Esto es lo que cobrarán los pensionistas leoneses en noviembre gracias a la extra

Los pensionistas ya tienen ingresada su paga extra de Navidad pese a ser aún noviembre. La Seguridad Social ha abonado con la nómina de este mes, en lugar de la de diciembre -como sucede con la mayor parte de trabajadores-, esta extra a 9,4 millones de pensionistas para hacer frente a los gastos que desencadenan las fiestas y, de esta forma, han cobrado más de 2.600 euros de media: 1.316 euros correspondientes a su prestación ordinaria y otros 1.288 euros de extraordinaria. Por ello, no obstante, el gasto se ha disparado y la Seguridad Social ha desembolsado este mes un total de 27.119 millones de euros, el doble de una nómina ordinaria: 13.720 millones de euros por la nómina ordinaria y 13.399,7 millones por la extraordinaria, según la nota enviada este martes por el ministerio de Elma Saiz. Para ello, no obstante, el Gobierno ya ha tenido que hacer uso de las inyecciones de dinero que transfiere desde los Presupuestos, ya que con las cotizaciones no se llega.

Habitualmente la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional que corresponda y por eso la media es inferior. En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.511 euros mensuales, un 4,3% más alta que hace un año, lo que ha permitido que este colectivo haya cobrado más de 3.000 euros de media en una sola nómina. Aunque los hombres aún son mayoría entre los perceptores de una pensión de jubilación (el 59,1% del total), la presencia de mujeres ha aumentado 3,5 puntos porcentuales desde 2019, acorde con su incorporación paulatina al mercado laboral en estas últimas décadas. En este sentido, la brecha en las pensiones se ha ido reduciendo en los últimos años, aunque todavía es patente: 1.728 euros al mes cobran de media los hombres por su jubilación y 1.208,9, las mujeres, según resalta el ministerio. A pesar de estos datos, el departamento de Elma Saiz hace hincapié en que en las nuevas altas de jubilación se percibe que la brecha se va estrechando: si en 2019 las nuevas altas de pensión de hombres eran un 29,75% más cuantiosas que las de las mujeres, en 2025 esa diferencia ha bajado al 26,18%.

Casi 950 euros por viudedad

Por otro lado, la prestación media de jubilación por regímenes oscila entre los 2.911 euros del Régimen del Carbón y los 1.012 euros de las pensiones procedentes del Régimen de Autónomos. La pensión media de jubilación del Régimen General, la más habitual, es de 1.669,9 euros mensuales. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 937,2 euros mensuales. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres. 11/25/19-28/25