El Gobierno gasta 19 M€ para embocar los drones Sirtap a pista pero con un ILS sin garantías en el Aeropuerto de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El 20 de marzo Defensa convirtió el aeródromo militar de la Base Aérea de León. Un salto cualitativo para preparar la llegada de los nuevos drones Sirtap —que emplearán tanto el Ejército del Aire y del Espacio como el de Tierra— y también cuantitativo en cuanto a inversiones se refiere.

La última, la aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Una partida cercana a los 19,5 millones de euros para la construcción de tres plataformas con sus rodaduras, lo que, como explican fuentes militares, dará acceso a las pistas a los drones desde los hangares que también se construirán para la llegada del Grupo 24, la unidad que se encargará de pilotar estos RPAS construidos en España por Airbus, y para acoger al Grosa del Ejército de Tierra.

La inversión de Defensa choca con la apuesta por las instalaciones que comparten operaciones civiles y militares. Las pistas de La Virgen del Camino son de titularidad militar, pero a través de un convenio con Aena, también pueden operar en ellas los aviones civiles. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que el ILS, el sistema de aterrizaje instrumental, que guía a los pilotos para tomar tierra en situaciones de escasa visibilidad no es suficiente para las necesidades leonesas. El último caso fue el 12 noviembre, cuando un avión medicalizado que venía a recoger un corazón para un transplante al Hospital de León no pudo tomar tierra, con lo que la operación se perdió.

El ILS de León es de clase I. Es decir, la categoría más baja de las que existen en el mercado. A medida que sube de nivel, es capaz de dar respuesta y ofrecer mayores garantías a los pilotos, que pueden llegar a tomar tierra incluso en situaciones de nula visibilidad. La categoría I limita las aproximaciones de los aviones a unas condiciones meteorológicas de al menos 60 metros de techo de nubes y más de 550 metros de visibilidad. Finalmente, eso sí, es el piloto o comandante de la nave quien tiene la última palabra para tomar tierra, si considera que es seguro realizar la operación no.

En las anteriores navidades, marcadas por la niebla, se tuvieron que desviar 16 vuelos a Asturias y Valladolid ante el rechazo de los pilotos a tomar tierra ante la falta de garantías, ya que aunque el ILS esté plenamente operativo, no ofrece la suficiente seguridad para realizar la operación. De hecho, el sistema de aterrizaje instrumental estaba operativo a mediados de noviembre —la certificación se había realizado el 18 de octubre— pero el piloto de avión medicalizado descartó tomar tierra.

Ester Muñoz y Silvia Franco

Las diputadas leonesas del PP Ester Muñoz y Silvia Franco llevaron ayer al Congreso la mejora del sistema de aterrizaje instrumental del Aeropuerto de León. En dos solicitudes de información dirigidas al Gobierno inquieren sobre el futuro de las instalaciones aeroportuarias leonesas, para garantizar su operatividad y seguridad durante todo el año, y facilitar su modernización tecnológica. La Mesa del Congreso calificó ambas iniciativas; la primera reclama conocer qué medidas prevé el Ejecutivo para mejorar el ILS. El objetivo es el de asegurar un funcionamiento seguro y continuo en cualquier época del año. Además, solicitan el coste económico estimado de esas actuaciones y las medidas de contingencia existentes para garantizar la operatividad en situaciones de emergencia sanitaria o humanitaria. La segunda pregunta se centra en el marco jurídico que regula el uso conjunto civil y militar del aeropuerto y pide al Gobierno que aclare si tiene previsiones para revisar el convenio para permitir la instalación de sistemas más avanzados compatibles con ambos usos. Desde el PP apuntan que aeropuerto de La Virgen del Camino opera bajo un modelo de uso compartido con la Base Aérea Militar, «lo que condiciona la implantación de determinadas tecnologías». Las dos diputadas inciden en que la infraestructura es considerada estratégica para la conectividad de la provincia y para la atención de emergencias, como evacuaciones sanitarias o transporte humanitario. Sin embargo, su tráfico comercial se ha reducido en los últimos años, con una oferta concentrada en vuelos estacionales y una dependencia de subvenciones para mantener rutas. Estas iniciativas se enmarcan en la ofensiva del PP para exigir inversiones en infraestructuras en Castilla y León. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso desde julio, ha denunciado en varias ocasiones el «abandono institucional» que, a su juicio, sufre la provincia y Silvia Franco, también diputada por León, ha defendido la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades en territorios periféricos.