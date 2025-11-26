El cuponazo de la Once deja en León un buen premio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Cuponazo de la Once dejó en León 40.000 euros, correspondiente al último sorteo, con un boleto de TPV vendido por Vicente Mateo Marco Santos en el quiosco del Espolón.

El Cuponazo de la Once ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Con el nuevo modelo de «por los lados puedes ser ganador», reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.