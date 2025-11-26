Más de 400 aspirantes a Policía Nacional en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 400 aspirantes a policía nacional se han examinado estos días de las pruebas físicas en las instalaciones deportivas de la Universidad.

Todos ellos forman quieren entrar a la escala básica y, tras superar el examen teórico, se han enfrentado en León pruebas de agilidad, fuerza flexora y resistencia.

En caso de superar las exigencias para entrar a la Policía Nacional deberán afrontar después el reconocimiento médico, la entrevista personal y el psicotécnico.

León ha sido una de las sedes de estas pruebas para dar facilidades a todos los aspirantes de la zona noroeste, que esperan conseguir una de las 2.754 plazas convocadas para este año, de las que 563 están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería.