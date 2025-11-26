El portal de Belén se censa esta Navidad en la plaza de Botines de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La decoración navideña toma el escenario de la ciudad. En vísperas ya del encendido de la iluminación, que se accionará el jueves por la tarde y obligará a cortar el tráfico en la plaza de Santo Domingo, los operarios avanzan estos días en la construcción del portal de Belén.

Las figuras del Misterio se censarán esta Navidad en la plaza de Botines, delante de la puerta del Palacio de los Guzmanes, donde se abre la entrada hacia el casco histórico de la capital leonesa.

La recreación, que en otras ocasiones se ha situado en San Marcelo, tiene continuidad calle Ancha arriba, en la plaza de Regla, donde se instala el mercadillo.