El Museo de Semana Santa, que recibió 17.000 visitantes el primer año, abre subsede en Palat de Rey

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de Semana Santa recibió cerca de 17.000 visitantes en su primer año de vida, según se reveló ayer en una rueda de prensa encabezada por Luis García, presidente del patronato que rige el Museo. El 70% de los visitantes son leoneses, de acuerdo a los datos aportados en la cita, que sirvió para anunciar la puesta en funcionamiento de Palat de Rey como subsede del Museo. Minerva y Vera Cruz, organizará una exposición dedicada a La Piedad de Luis Salvador Carmona.

Acompañado por Iván González y Alejandro Grande, directores del Museo de la Semana Santa, y por Alejandro García, abad de la Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz, el patronato desgranó la actividad del primer año en datos.

"En total podemos hablar de que ha habido 3.200 personas que han visitado la colección permanente y el resto de actos han generado un total de 13.500 personas más que han pasado en un año por este lugar. Evidentemente el museo tiene un público específico, tiene un público determinado, no somos la Catedral de León, no somos el Museo de San Isidoro, obviamente cada espacio cultural tiene su público", señaló Iván González.

"El Museo tiene ya más de 660 amigos. En redes sociales ya nos siguen casi 2.000 personas. Hemos publicado más de 100 trabajos en redes sociales, 40 vídeos, 16 de ellos son las piezas del mes, con un mayor contenido científico y cultural, realizado por especialistas en cada pieza", dijo.

Luis García explicó el motivo de la revitalización de Palat: "Pensamos que sería un lugar idóneo para exposiciones temporales. Es la iglesia más antigua de nuestra ciudad, con una arquitectura interesantísima y que merece la pena que la Diócesis haga el esfuerzo que está haciendo de ponerla a punto en distintas intervenciones para inaugurar el próximo día 4 la exposición que da comienzo a esta nueva andadura".

A partir del día 4 de diciembre se iniciará la exposición, que en palabras del abad de Minerva es perfecta "entre el autor (Luis Carmona), La Piedad y la guinda, que es la vuelta de Minerva a Palat. Ya fue 20 años sede de Minerva, muchos tenemos ese recuerdo", explicó. Habrá una parte que explicará la trayectoria de Minerva en Palat de Rey, con cosas tan curiosas como abrir una puerta en un lateral para que salieran los pasos, que eso a día de hoy sería inviable, por supuesto, pues eso se hacía y lo hacía con autorización, permiso y mano de obra de Minerva", recalcó.

El Museo prepara nuevas incorporaciones a su patrimonio de Semana Santa. Se ha incorporado la escena completa de La Coronación, del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, un centurión romano, gracias a las Siete Palabras de Jesús en la Cruz y desde mayo ya se cuenta con la maqueta original del paso Camino del Sepulcro, de Angustias y Soledad, lo que permite ver en la misma sala el paso definitivo con la maqueta. Y luego, gracias a Santa Marta y La Sagrada Cena, se ha incorporado otra pieza de Víctor de los Ríos. Y una pieza de Ángel Cuenllas, un papón de bronce.