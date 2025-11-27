El encendido navideño en León corta esta tarde el tráfico en Santo Domingo: horarios, restricciones, recorridos alternativos...

La escenificación del encendido de la iluminación navideña condicionará este jueves el tráfico en el centro neurálgico de la circulación en la capital leonesa. El acto, que se celebrará a las 18.30 horas, tomará como escenario por segundo año consecutivo la plaza de Santo Domingo y, como consecuencia, limitará el tránsito de los vehículos en todo el entorno desde horas antes del momento en el que el alcalde, José Antonio Diez, apriete el botón con el que se activarán las luces para dar testimonio de que se acerca la Navidad.

El operativo, que no se ha trasladado de manera oficial desde el Ayuntamiento como sucede en otras ocasiones, caso del reciente corte del puente de los Leones, tendrá que tener en cuenta las restricciones desde media mañana. La colocación del escenario en el que actuarán las aulas corales obligará a que se tenga que regular la circulación en la glorieta, donde el año pasado se restringió la entrada hacia la calle Independencia desde el momento en el que los operarios empezaron a asentar la estructura, aunque se mantuvo el giro hacia las otras tres salidas de tráfico que existen: Calle Ancha, Padre Isla y Gran Vía de San Marcos.

El corte total no se efectuará hasta alrededor de una hora antes del horario oficial del encendido, fijado a las 18.30 horas. Los agentes de la Policía Local se encargarán de limitar la entrada desde Ramón y Cajal, a la altura de Renueva y La Torre; desde Independencia, a partir del cruce del jardín de San Francisco; y desde Ordoño II, en cada una de las entradas. La restricción se mantendrá hasta que termine el acto del encendido y se dispersen los vecinos concentrados en la plaza de Santo Domingo, alrededor de las 19.30 horas.

El espectáculo contará con las aulas corales. Los cerca de 300 escolares que forman parte de estos coros, ejemplo de organización y educación musical desde hace décadas para generaciones de leoneses, serán los protagonistas de la fiesta. Las voces blancas interpretarán villancicos como prólogo al encendido de las luces en las que León invierte 420.000 euros.

Restricciones

La Policía Local de León estableció para la jornada de hoy un dispositivo especial de tráfico con motivo del acto de encendido de la iluminación navideña de la ciudad, previsto para esta tarde a las 18.30 horas en la glorieta de Santo Domingo.

Por este motivo, habrá afecciones en la circulación a lo largo de la jornada, de forma que a partir de las 9 horas se restringió un carril desde la avenida Independencia para acceder a la plaza de Santo Domingo, que se prolongará durante unas dos horas con motivo de la instalación de un escenario para el acto de esta tarde.

Ya por la tarde, a partir de las 17 horas, se cortarán todos los accesos de tráfico rodado a la glorieta de Santo Domingo. La circulación se restablecerá cuando concluyan los actos programados, a partir de las 21 horas, aproximadamente.

Además, en la avenida Ramón y Cajal se establece un primer corte de tráfico de vehículos a la altura de la calle Renueva, un segundo a la altura de la calle La Torre y un tercero a la altura de la calle Lope de Vega.

Debido a ello, se establece como itinerarios alternativos la calle Renueva, avenida Padre Isla, avenida Suero de Quiñones, plaza de San Marcos, paseo de Condesa de Sagasta, y plaza de Guzmán el Bueno y calle La Torre, calle Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, avenida Roma, plaza de Guzmán El Bueno y avenida República Argentina.

Los residentes tanto de la avenida Ramón y Cajal como los de la calle Lope de Vega circularán por la avenida Ramón y Cajal en sentido contrario hasta la calle La Torre para continuar el itinerario establecido anteriormente.

Además, en la avenida Independencia se dispone de un primer punto de corte de tráfico rodado en la plaza de San Francisco en dirección hacia Santo Domingo y un segundo corte a la altura del Teatro Emperador para su desvío hacia la calle Santa Nonia. De esta vía se propone como itinerario alternativo calle Santa Nonia, plaza de San Francisco, calle Lancia, avenida Facultad de Veterinaria y plaza de Guzmán El Bueno.

También se cerrará al tráfico para vehículos autorizados la avenida Ordoño II a la altura de las calles Gil y Carrasco para su desvío hacia Arquitecto Torbado. Como alternativa se propone el mismo recorrido alternativo anterior, es decir, calle Santa Nonia, plaza de San Francisco, calle Lancia, avenida Facultad de Veterinaria y plaza de Guzmán El Bueno.

Con motivo del acto del encendido navideño, el estacionamiento subterráneo de la plaza de San Marcelo permanecerá cerrado completamente para los vehículos, tanto para acceder como para salir, desde las 17 horas hasta el momento de reapertura del tráfico en la plaza de Santo Domingo.

Autobuses urbanos

El corte de tráfico previsto en Santo Domingo también afecta a las paradas de autobuses del transporte urbano. En los tramos horarios en los que se cierre totalmente al tráfico rodado la plaza de Santo Domingo, todas las líneas del Servicio de Transporte Urbano de León, a excepción de las líneas 7C Estación Autobuses - Hospitales - El Ejido y 9C Hospitales - Estación de Autobuses - El Ejido, podrán verse afectadas. Se realizarán recorridos alternativos en función de la regulación del tráfico.

Durante el tiempo en el que se permita el giro a la plaza pero se mantenga cerrado el acceso a la avenida Independencia las líneas afectadas serán la línea 2 Doctor Fleming - Santo Domingo (parada suprimida: Santa Nonia – Conservatorio / parada más próxima: Jardín de San Francisco) y la línea 3 Santo Domingo - Universidad y Línea 8 Santo Domingo - Trobajo del Cerecedo (parada suprimida: Santa Nonia – Conservatorio / parada más próxima: Marqueses de San Isidro, 8).