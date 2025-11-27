La gripe es ya una epidemia en España tras un nuevo incremento de casos la última semana

Detalle de una mascarilla junto a un centro de salud en una imagen de archivo. EFE/Raquel Manzanares.

La gripe ha alcanzado ya el umbral epidémico tras un nuevo repunte de contagios en los centros de salud durante la última semana, en la que se han alcanzado 112,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 que había en el mismo periodo del año pasado.

Así se desprende del último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que refleja un aumento generalizado de todas las infecciones respiratorias (gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis) entre el 17 y el 23 de noviembre hasta llegar a una tasa de 519,3 casos en Atención Primaria, 37 puntos más que una semana antes.

Este incremento se debe fundamentalmente al avance de la gripe, que este año se ha adelantado; en la última semana, deja una tasa en Atención Primaria de 112,2 casos, cuando la anterior era de 85,5, con lo que se sitúa "por primera vez en el umbral epidémico".

No obstante, este incremento aún no se deja notar en los hospitales, en los que la cifra se mantiene estable en 2,6.

La mayor parte de los casos se está dando en menores de 1 a 4 años (que alcanzan la cifra de 428,5), seguidos del grupo 5-19 años (304) y menores de 1 (267,2).

Según el boletín, los principales síntomas de la gripe esta temporada son la tos, que presentan el 81,6 % de los contagiados, además de fiebre (80,3 %); malestar general (74,5 %) y congestión nasal (72,8 %).

Por otra parte, el informe también arroja una subida del VRS, del 20,3 casos en los centros de salud frente a los 11,6 de una semana antes.

Como consecuencia, los ingresos suben levemente de 0,5 a 0,8, si bien, los casos de bronquiolitis derivados de este virus han caído en picado en los dos últimos años, coincidiendo con el inicio de la inmunización de recién nacidos: de 691 positivos que había en la misma semana de la temporada 2022-2023, se han desplomado a menos de la mitad (314,3).

Tos, en la práctica mayoría de los casos, congestión nasal y fiebre son sus síntomas más frecuentes.

Por su parte, desciende la incidencia de covid-19 de 10,6 a 4,2 en Atención Primaria y sigue en un 0,6 % en centros hospitalarios. En este caso, la principal sintomatología se presenta en forma de tos, malestar general y dolor de garganta.