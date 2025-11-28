Vox consigue el respaldo en San Andrés para poner en marcha tres ordenanzas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha obtenido la aprobación en el Pleno a sus tres mociones presentadas en noviembre: la elaboración de una ordenanza de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, la modificación de las ordenanzas de convivencia, tenencia de animales y medio ambiente para introducir una reducción del 50% por pronto pago de sanciones, y la actualización de la ordenanza reguladora del servicio de grúa e inmovilización de vehículos ya existente en el municipio, como remarca el portavoz de la formación Fernando Prieto Olite, quien destaca que el objetivo de estas iniciativas es que dejen de ser «buenas propuestas sobre el papel» «para convertirse en realidades efectivas que mejoren la vida diaria de los vecinos y aporten mayor seguridad jurídica y transparencia a la acción municipal». Por otra parte, en el apartado de seguimiento y control, Prieto Olite exigió «explicaciones claras» al equipo de gobierno por la situación creada en el proceso de estabilización del empleo público tras la sentencia del Tribunal Supremo, que fija un límite de tres años para convocar plazas o prrogar el proceso.