La hostelería busca empleados: entrevistas de trabajo express para cubrir 90 puestos en León

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) celebró ayer en su Centro de Formación para el Empleo de San Andrés del Rabanedo la jornada ‘Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express’, que reunió a 715 personas desempleadas y 22 empresarios del sector hostelero con el objetivo de cubrir más de 90 ofertas laborales.

El gerente del ECyL, Jesús Blanco, explicó que la iniciativa «rompe el esquema tradicional» de las oficinas de empleo al concentrar en un solo espacio a empresas y candidatos. «Hoy hemos sacado lo que pasa habitualmente en una oficina para traerlo a nuestro centro de formación, un espacio amplio donde se encuentran un empresario que busca a alguien con quien trabajar y una persona que quiere trabajar".

Blanco destacó que este formato, que ya se ha desarrollado con éxito en otras provincias, ha permitido cubrir «más del 90 % de las plazas ofertadas» en anteriores ediciones. «Estamos movilizando el sector de la hostelería y rompiendo estereotipos sobre sus condiciones laborales, que en muchos casos se ven demonizadas por la tradición mediática», afirmó.

La jornada incluyó sesiones de orientación para preparar a los candidatos ante la entrevista y contó con la colaboración público-privada de entidades como la Cámara de Comercio, la Universidad de León y la Asociación de Hostelería, que informaron sobre sus servicios y oportunidades formativas.

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de León, Óscar García, subrayó la importancia de estas acciones: "Creemos que estas iniciativas son muy positivas para acercar al demandante y al ofertante de empleo. Calculamos que habrá unas 3.200 vacantes para la campaña de invierno y Navidad en Castilla y León, y unas 490 en la provincia de León. Gracias a la colaboración con el ECyL y la Junta, estamos facilitando ese encuentro», indicó.