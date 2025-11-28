El condenado por el crimen de Nochebuena en León recurre al TSJ

El joven condenado a 23 años y medio de prisión por acabar con la vida de su madre en el barrio leonés de San Esteban la Nochebuena de 2022 ha decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la pena impuesta por la Audienciai Provincial de León, resultante del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

El acusado acudió por segunda vez esa noche al domicilio de su madre. Tras conseguir que una vecina le abriera la puerta del portal debido a su insistencia, logró acceder a la vivienda donde se encontraba sola su madre. Una vez dentro, inició una fuerte discusión con ella para, a continuación y con la intención de causar su muerte, atacarla de forma repentina.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el joven asestó a su madre un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, quedando la víctima conmocionada. Finalmente, le provocó un corte de 13 centímetros en la zona del cuello que seccionó la vena yugular, causándole una hemorragia masiva que derivó en su fallecimiento.

Su letrada, del turno de oficio, ha decidido recurrir la sentencia.