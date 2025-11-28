El frío aprieta al amanecer en León con una de las temperaturas más gélidas de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha vuelto a registrar esta madrugada temperaturas de -2 ºC en la capital y valores aún más bajos en zonas de montaña y valles del norte, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Junto a Palencia, Lleida y Huesca, León se sitúa entre las provincias más frías de la Península en esta recta final de noviembre. Aunque ayer jueves el frío activó avisos amarillos en varias comunidades (especialmente en Cataluña y Aragón), este viernes la situación meteorológica en Castilla y León y, en concreto, en León, es de total estabilidad: predominio de cielos poco nubosos o despejados, con tan solo algunas nubes altas decorativas y brumas o nieblas matinales en valles del Bierzo, La Cabrera y las áreas más llanas.

Las heladas débiles siguen presentes al amanecer en amplias zonas de la montaña leonesa (Cordillera Cantábrica y Los Ancares) y en áreas bajas, aunque tienden a disiparse rápidamente con las primeras horas de sol.

A pesar del arranque gélido, las máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso. En la capital leonesa se espera alcanzar los 11-12 ºC, mientras que en el Bierzo y zonas bajas del sur de la provincia se rondarán los 13 ºC. En la montaña, sin embargo, las temperaturas diurnas seguirán contenidas, con valores que difícilmente superarán los 6-8 ºC en pueblos como Villablino o Boca de Huérgano.

El viento soplará flojo de dirección variable durante toda la jornada, sin rachas significativas. Esta calma favorecerá la sensación de frío al amanecer, pero permitirá disfrutar de una jornada soleada ideal para actividades al aire libre una vez superadas las primeras horas.

La Aemet mantiene el mismo patrón anticiclónico para el sábado y domingo en la provincia de León: cielos prácticamente despejados, heladas nocturnas (especialmente el sábado) y temperaturas que seguirán subiendo de forma progresiva durante el día, acercándose a valores más propios de principios de otoño que de finales de noviembre.

En definitiva, León vive este viernes una jornada típicamente invernal al amanecer, pero con un ambiente agradable y soleado a partir del mediodía, perfecto para quienes busquen disfrutar del paisaje despejado de la montaña o de la capital sin precipitaciones ni viento molesto.