La cigüeña de San Isidoro llega a su nido en León y ya mira al sur a la espera de su pareja

En la plaza de San Isidoro de León, cuando el otoño aún aprieta con su mano fría y los tejados despiertan cubiertos de escarcha, llega ella. Muy temprano, mucho antes de que febrero asome siquiera la esquina de su calendario, antes de que los romeros empiecen a hablar de San Blas, aparece la cigüeña.

Nadie la espera todavía. Los leoneses andamos abrigados, con el cuello subido y el aliento blanco, pensando que la primavera es todavía una promesa lejana. Pero en lo alto de la torre románica, entre las piedras milenarias que han visto pasar visigodos, musulmanes y reyes cristianos, se oye primero un solo golpe seco de pico contra pico, como quien llama a una puerta antigua.

Y allí está.

Blanca y negra, elegante como una nota escrita a mano en un manuscrito medieval, se posa en el nido que nunca abandonó del todo. El nido es un caos glorioso de ramas, plásticos recogidos del viento, trapos viejos y sueños de otros años. Ella lo mira con esa calma hierática de quien regresa a casa después de recorrer medio mundo y sabe exactamente dónde dejó cada cosa.

Bate las alas una, dos veces, despacio, como quien se sacude el polvo del Sáhel, del Congo, de los arrozales extremeños. El sol, todavía pálido y bajo, la ilumina de lado y hace brillar el rojo de su pico como si llevara una herida de luz. Los primeros que la ven se detienen en seco en medio de la plaza, con las bolsas de la compra colgando, y sonríen sin querer. Es una sonrisa antigua, de cuando las cigüeñas eran mensajeras de los dioses y anunciaban que el mundo, a pesar de todo, seguía girando en la dirección correcta.

Ella no dice nada, claro. Solo arregla con el pico una ramita que se salió de lugar, da media vuelta sobre sus largas patas color de coral y se queda quieta, mirando hacia el sur, como esperando a alguien que aún tardará semanas en llegar. Pero ya está aquí. Ya eligió León otra vez.

Y en ese instante, sin que nadie lo proclame, el otoño empieza a retroceder un poco. No porque haga más calor (aún hiela), sino porque algo en el aire se ha movido: la cigüeña ha vuelto al nido de San Isidoro mucho antes de San Blas, y eso solo puede significar una cosa. Que la vida, terca y puntual, ya viene de camino.