Los ingresos de los pensionistas inyectan 70 M€ más en León en 2026

La revalorización de las pensiones contributivas supondrá una inyección de 70 millones de euros en la economía leonesa para el próximo año, tras adelantarse ayer el dato de la inflación del mes de noviembre, con el que se fija el incremento que perciben los pensionistas de cara al próximo año. El Índice de Precios al Consumo (IPC) sumará previsiblemente un 2,7% en noviembre, con lo que este es el porcentaje en el que se incrementarán las percepciones de los 140.884 pensionistas de la provincia de cara al próximo ejercicio.

La pensión media que perciben los beneficiarios en la provincia es de 1.315 euros mensuales (por catorce pagas), una cifra en la línea de las remuneraciones autonómica y nacional, y que con el nuevo incremento sumará 35 euros al mes. Serán casi 500 euros más al año lo que cobrarán, lo que para el conjunto del año y sumando todos los perceptores dejará en las cuentas de los pensionistas el próximo año 70 millones de euros a mayores.

La mayor parte de las pensiones de la provincia corresponden a los jubilados, casi 88.000, que además son los que tienen prestaciones más altas. Les siguen en número las de viudedad, que cobran más de 33.500 personas; y las de incapacidad permanente, que perciben algo más de 14.400 beneficiarios. Son más de 4.000 los huérfanos con prestación en la provincia, y 1.112 las pensiones que se cobran en favor de familiares. En todas las categorías, León está a la cabeza de la Comunidad.

El incremento del coste de la vida entre diciembre del año pasado y este mes, el período con el que se calcula el aumento retributivo para las pensiones y las clases pasivas del Estado, se sitúa ligeramente por debajo del 3% que suma a nivel nacional el IPC de los once primeros meses del actual ejercicio. Es también la subida más baja de los últimos años: en 2023, con una inflación disparada, las prestaciones se elevaron un 8,55, en 2024 un 3,8% y el año pasado un 2,8%. El objetivo es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

La última reforma de las pensiones, en 2024, fijó que la revalorización anual se ejecutara en función del IPC, aunque se incluyen diferentes complementos en función del tipo de pensión y la situación del perceptor.

De h echo las pensiones no contributivas, y las mínimas, se revaloriazación por encima del porcentaje general, para intentar salvar el umbral de pobreza. Este año las mínimas subieron un 6% y las no contributivas, junto con el Ingreso Mínimo Vital, un 9%.

