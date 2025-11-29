El Centro Estrada no está operativo hasta el lunes

Los 400 trabajadores del Centro Estrada abandondaron anteayer y ayer sus puestos de trabajo, víctimas al parecer de una intoxicación derivada de la presunta utilización de productos tóxicos en las obras de remodelación de las instalaciones, que se vienen llevando a cabo desde hace seis meses, que se habían paralizado y que esta semana se han puesto en marcha de nuevo. La incidencia no comporta la paralización del sistema de sanciones. Las multas seguirán imponiéndose, si bien tardarán un par de días más en tramitarse. La DGT ya ha comunicado a la representación de los trabajadores que hasta el próximo lunes las instalaciones no estarán operativas.

Carlos Vallaure, presidente del Comité de Empresa, explicó a este periódico en conversación telefónica que un centenar de trabajadores abandonaron el jueves sus puestos laborales, como consecuencia del malestar que comenzaban a sentir a media tarde. Sufrieron en algunos casos irritación de garnata y mucho picor de ojos. «Sin conocimiento por parte de nadie, la empresa que estaba haciendo las obras reanudó la actividad en teoría para hacer pruebas. Nosotros nos enteramos porque fue la propia empresa la que detectó los olores en un primer momento». En la mañana del jueves se desalojaron algunas salas para esperar a que desaparecieran los olores. «Nos desplazaron a otras salas y seguimos trabajando» explicó Vallaure.

«El Comité de Empresa nos informó de lo que estaba sucediendo y se continuó desarrollando la actividad aunque con olores. Por la tarde se nos informó de que habían vuelto los problemas y de que había compañeros que tenían picor de ojos y de garganta. Lo comunicamos al Comité de Empresa y ante esa situación acudimos una parte al centro de trabajo».

Se detectó la presencia del olor y fue la propia empresa la que para salvaguardar la salud de los trabajadores «nos mandó a todos a casa». El viernes por la mañana, la empresa pidió a los trabajadores permanecer cerca de las instalaciones. «Como no había cambiado el planteamiento, se determinó que después de diez horas y previa comunicación a la DGT se envió al personal a sus casas». Los trabajadores del turno de la tarde fueron informados también.

ACTUACIÓN PREVENTIVA

La empresa actuó «en materia preventiva», según Vallaure y siempre ha habido «un tono cordial con la UTE y los representantes de los trabajadores». Las decisiones se han tomado «con información de la empresa» aseguró el representante de los trabajadores.

La plantilla del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, Centro Estrada, que gestiona el servicio telefónico de atención al ciudadano 060 y tareas externalizadas de la Dirección General de Tráfico, está compuesta por cerca de cuatro centenares de trabajadores. Pertenecen a una Unión Temporal de Empresas adjudicataria del servicio. La conforman Indra Sistemas, Kapsch Trafficom y Worldline.

El Centro Estrada, que se ubica en una nave de 2.090 metros cuadrados situada en la segunda fase del polígono industrial de Onzonilla, tramita de forma automatizada y centralizada las denuncias de radares fijos.