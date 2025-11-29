La Junta autoriza la ampliación de la biofarmacéutica de Genhelix en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha aprobado la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de la planta biofarmacéutica de GH Genhelix, S.A., ubicada en el Parque Tecnológico de León, que permitirá aumentar su capacidad de producción y poner en marcha nuevas instalaciones auxiliares y de I+D, según publica este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La resolución responde a la Modificación Sustancial nº 3 solicitada por la compañía en mayo de 2023, motivada por el incremento de ciclos de fabricación, mayor consumo de materias primas y energía, y la generación de residuos peligrosos por encima del umbral de 10 toneladas anuales.

Entre las actuaciones previstas destacan la construcción de un nuevo laboratorio de I+D para escalado de procesos y desarrollo de productos biofarmacéuticos, un almacén auxiliar de 136 metros cuadrados, la instalación de un depósito de oxígeno criogénico de 5.000 litros y la ampliación de las áreas de almacenamiento de materias primas y residuos.

La planta, que produce proteínas recombinantes —principalmente anticuerpos monoclonales para tratamientos relacionados con el sistema inmune—, alcanzará una capacidad de 900 kilos anuales destinados tanto a medicamentos comercializados como a ensayos clínicos.

El proceso productivo, basado en fermentación de células de mamífero, no se modifica, pero sí se actualizan los datos de consumo: 48.500 metros cúbicos de agua al año, 7,5 millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad y 48 millones de kWh de gas natural, además de materias primas como buffers, ácidos y gases comprimidos. La planta funcionará 360 días al año y contará con sistemas de control ambiental adaptados a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) europeas. La autorización incluye un exhaustivo condicionado ambiental que regula emisiones, vertidos y gestión de residuos, así como medidas para prevenir contaminación del suelo y aguas subterráneas. GH Genhelix deberá presentar una declaración responsable antes de iniciar la actividad ampliada y mantener un sistema de gestión ambiental auditado antes de julio de 2027. Además, como productor de residuos peligrosos, la empresa tendrá que disponer de un plan de minimización y suscribir garantías financieras.

El expediente, tramitado sin alegaciones en los periodos de información pública y audiencia, integra todas las modificaciones realizadas desde la autorización inicial de 2010. Contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en dos meses.

La ampliación refuerza el papel del Parque Tecnológico de León como polo de innovación.