La Universidad de la Experiencia de León organiza el martes la conferencia sobre el poder del carbón

La Universidad de la Experiencia de León organiza el próximo martes, 2 de diciembre, la conferencia ‘El gas del carbón como potencial energético y económico’, a cargo de la doctora ingeniera de Minas, Conchi Casado Sulé. El acto tendrá lugar en la Sala Gordón Ordás de El Albéitar, a las 18 horas, con entrada libre.

En la conferencia se va a plantear el método de extracción del gas metano que convive dentro del carbón, en sus poros. El gas natural -en minería, grisú- puede extraerse en minas de España y de Europa e incluso es recomendable hacerlo por razones económicas y de seguridad, según planteará la ponente, que pondrá el ejemplo de una explotación alemana con mucho gas dentro de su carbón que se convirtió en una mina de gas.

“El gas se sacaba antes que el carbón, con lo cual se mejoraban las condiciones de seguridad de la extracción del mineral, evitando desprendimientos instantáneos y otros eventos y mejorando la economía de la empresa con unos sistemas de generación que rebajaban enormemente la tarifa eléctrica. Eso podría haberse hecho en las minas leonesas”, resume la ponente sobre el contenido de su disertación.