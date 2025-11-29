Herido un motorista tras chocar contra un vehículo en Navatejera

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María Martínez Peña

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un accidente durante la tarde de este sábado.

En concreto, el incidente ha sucedido a las 19:55 horas, en la esquina que une la calle Río Cea y la calle Pablo Neruda, en Navatejera.

Una moto ha colisionado contra un turismo y como consecuencia, el motorista, un varón de 25 años, ha resultado herido, quejándose de dolor de espalda.

Por todo esto, una ambulancia sanitaria del Sacyl se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para atender al afectado.

La Policía Local de Villaquilambre y la Guardia Civil también se han personado en el lugar del accidente para reestablecer el control del tráfico.