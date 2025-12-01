Baja la cifra de detenciones en León y crece la de extranjeros delincuentes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo 3.097 detenciones o investigaciones en la provincia de León, de las que el 16,1%, 500, correspondieron a ciudadanos extranjeros. Son datos del Ministerio de Interior, a los que ha tenido acceso la Agencia Ical.

En la autonomía, el porcentaje se ha incrementado en la última década en 3,7 puntos, ya que de los 16.737 imputados o detenidos en 2015, 3.392 fueron inmigrantes. No obstante, en este periodo de tiempo la población extranjera en la Comunidad subió un 35,9% al pasar de 135.448 a 184.135 personas.

A pesar de este incremento, el porcentaje de detenciones de extranjeros en Castilla y León es más de trece puntos inferior al registrado en el conjunto de España, donde el pasado año el 37,7% de las detenciones o investigaciones se realizaron sobre ciudadanos foráneos, 217.377 sobre un total 577.107. En el caso del conjunto de España, la población inmigrante en la última década creció un 46%, al pasar de 4,4 a 6,5 millones.

En la última década la tasa de criminalidad de la Comunidad se ha incrementado en 8,1 puntos, hasta situarse en las 38,2 infracciones penales por cada mil habitantes, por debajo de la media nacional, que en este periodo subió algo menos, 6,8 puntos, para quedar en 50,5.

Además, en este periodo la seguridad de la Comunidad ha mejorado en el conjunto autonómico. Si en 2015 Castilla y León era la séptima comunidad más segura, ahora ha escalado hasta el quinto puesto, solo por detrás de La Rioja (36,8), Galicia (35,2), Asturias (34) y Extremadura (32,9). En la cola se sitúa Baleares, con 65,8 infracciones, por delante de Cataluña (63,5), Madrid (57), Valencia (53,3) y Navarra (52,9).

En total, en la autonomía se cometieron 91.335 hechos delictivos, un 0,3 % más que un año, de los que fueron esclarecidos 37.222, el 40,7 %, frente al 36,2 % del conjunto de España, donde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conocieron 2,4 millones de infracciones penales, de las que resolvieron 888.405. Por Comunidades, Cataluña se sitió en cabeza y aglutino el 20,8 % de los hechos delictivos, por delante de Andalucía (16,7 %), Madrid (16,3 %) y Comunidad Valenciana (11,5). Castilla y León representó el 3,7 %.

UN CENTENAR DE MENORES

Por último, el pasado año fueron detenidos o investigados en la Comunidad 728 menores, un 11,2 % menos que en 2023 y un 9,3 % más que en 2015 (666). Por provincias, Burgos se situó en cabeza con 178 , por delante de Valladolid (161) y León (107). En el extremo opuesto se situaron Palencia (28), Soria (34), Zamora (37), Segovia (46), Ávila (64) y Salamanca (73). Del total de imputados, 626, el 86 % son hombres, frente a 102 mujeres.

El último informe de la Policía Nacional y la Guardia Civil, correspondiente a junio de 2025, sitúa la tasa de criminalidad en la provincia en 38,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional (50,3). El desglose de la criminalidad que distingue a León como el territorio seguro al que se refiere el Gobierno destaca 91 delitos por robos con violencia e intimidación en los primeros seis meses del año; nueve agresiones sexuales con penetración en este mismo tramo de 2025; y cuatro homicidios y asesinatos consumados.