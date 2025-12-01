León ha matriculado casi 5.000 nuevos vehículos hasta noviembre este 2025

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El número de matriculaciones de turismos registrado en Castilla y León entre enero y noviembre de 2025 ascendió a 24.136 unidades, lo que supone un aumento del 12,92 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento nacional del 14,7 por ciento con 1.045.638 matriculaciones en lo que va de año, por lo que se supera la barrera del millón de turismos matriculados.

En el caso concreto del mes de noviembre, las matriculaciones repuntaron un 15,7 por ciento interanual en la Comunidad hasta las 2.539 ventas de turismos, frente al aumento del 12,9 por ciento interanual en España, con 94.124 nuevos coches, según el informe de Anfac, Faconauto y Ganvam recogido por Ical.

El aumento en las matriculaciones viene marcado por el crecimiento del 39,1 por ciento, en lo que va de año, de turismos híbridos y eléctricos, que suman 18.872 en Castilla y León entre enero y noviembre, mientras que en el conjunto de España ya suman 693.522 desde el primer mes del año, lo que supone un incremento del 45,06 por ciento. Por el contrario, los vehículos de motor de combustión descienden, con 4.549 de gasolina, un 29,04 por ciento menos en Castilla y León, y apenas 715 diésel, un 48,82 por ciento menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

El incremento provincial en Castilla y León oscila entre el 22,6 por ciento de Valladolid, que acumula 5.968 coches matriculados en lo que va de año, y el 7,52 por ciento de Palencia, con 1.359 vehículos matriculados desde enero. Entre medias se sitúan los crecimientos del 12,79 por ciento en Segovia (1.543 coches matriculados), el 12,75 por ciento en León (4.971 turismos matriculados), el 10,96 por ciento en Soria (840 vehículos), el 9,1 por ciento en Burgos (3.812 coches), el 8,49 por ciento en Salamanca (2.773 turismos), el 8,26 por ciento en Ávila (1.534 vehículos) y el 7,57 por ciento en Zamora (1.336 coches).

El director de Comunicación y Marketing de Anfac, Félix García, explica que “la tendencia del mercado es positiva", con crecimientos “en niveles parejos a 2019” en el caso del mes de noviembre. Además, avanza que la próxima presentación del Plan España Auto 2030, elaborado por Anfac y el Gobierno, marca una “hoja de ruta” para ir “más allá de los planes de ayuda a la demanda de electrificación” para conseguir que España “siga siendo el segundo fabricante europeo cuando solo se fabriquen vehículos eléctricos".

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, apunta que “el mercado de la automoción sigue dando muestras de fortaleza” y la matriculación de vehículos eléctricos “no baja de ritmo gracias al Plan Moves”. No obstante, Morales pidió al Gobierno que “articule alguna medida que permita a las comunidades llegar hasta el 31 de diciembre” con estas ayudas para que el ritmo de matriculaciones no desacelere.

Finalmente, Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, señala que el mercado “continúa en noviembre su tendencia al alta”, lo que evidencia que “se está movilizando la demanda gracias a las ayudas a la compra y a la entrada de nuevas marcas caracterizadas por tener precios muy competitivos”. No obstante, también apunta a la “preocupación” por no haberse anunciado todavía “una prórroga presupuestaria para el actual Plan Moves”, por lo que también pide al Ejecutivo nacional “medidas inmediatas para cubrir todas las operaciones hasta el 31 de diciembre”.