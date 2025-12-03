El frío congela esta noche varios pueblos de León y hay un giro del pronóstico para el puente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha amanecido completamente congelada este miércoles, con termómetros que han marcado hasta -6,4°C en algunas localidades, situándose entre los territorios más gélidos de España en las últimas horas. Los datos meteorológicos confirman que múltiples pueblos leoneses han registrado temperaturas muy por debajo de los cero grados, con Collado Jermoso encabezando la lista provincial con -6,4°C, seguido por otras localidades como Sopeña de Curueño (-5,5°C), Callejo de Ordás (-5,3°C) y Villanófar (-5,2°C).

Este episodio de frío intenso llega justo cuando millones de españoles planifican sus desplazamientos para el próximo puente de diciembre, que este 2025 se presenta con una situación meteorológica muy diferente a la del año anterior. Las estaciones de esquí se perfilan como uno de los destinos preferidos, con espesores de nieve que ya superan los 50 centímetros en el Pirineo y los 40 centímetros tanto en Sierra Nevada como en la Cordillera Cantábrica, ofreciendo condiciones óptimas para los aficionados a los deportes de invierno. Si bien las estaciones leonesas no han abierto aún.

La ola de frío que ha afectado especialmente a la provincia leonesa se produce en un contexto de circulación atlántica que continuará durante las próximas jornadas, aunque con tendencia a la estabilización para el puente. Los sistemas frontales procedentes del Atlántico seguirán dejando precipitaciones en varias comunidades autónomas, si bien los modelos predicen una mejoría transitoria con ascenso térmico generalizado.

Según los últimos modelos del centro europeo, la operación salida del puente se verá afectada por lluvias en amplias zonas de la península, incluyendo Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Madrid, Galicia y la cornisa cantábrica. Sin embargo, estas precipitaciones no se prevén ni extensas ni intensas, permitiendo desplazamientos sin grandes complicaciones. En el archipiélago canario se esperan algunos chaparrones dispersos, sin descartar nevadas en el Teide.

El litoral mediterráneo, como es habitual con situaciones dominadas por vientos de poniente, quedará al margen de las precipitaciones. Cataluña, Comunidad Valenciana, gran parte de Aragón, Baleares, Región de Murcia, Andalucía y Canarias se posicionan como las opciones más seguras para quienes busquen tiempo estable durante estos días festivos. En estas zonas, las temperaturas alcanzarán o superarán los 20°C en las horas centrales del día, especialmente durante el sábado y el domingo, mientras que en las zonas bajas de Canarias oscilarán entre los 20 y 25 grados.

La circulación del chorro polar seguirá siendo intensa durante el puente, facilitando el paso de borrascas atlánticas por el norte del océano. No obstante, los mapas anticipan que las altas presiones dominarán gran parte del territorio nacional entre el sábado y el lunes, con un ascenso generalizado de las temperaturas provocado por la llegada de una masa de aire subtropical atlántica.

La intensidad del frío registrado en la provincia leonesa ha sido notable. Collado Jermoso, con -6,4°C, se ha situado como la segunda localidad más fría de España, solo superada por Santa Eulalia del Río Negro (Zamora) que ha marcado -6,7°C. Otras poblaciones leonesas que han experimentado temperaturas extremadamente bajas incluyen Sopeña de Curueño (-5,5°C), Callejo de Ordás (-5,3°C), Villanófar (-5,2°C), Villaceid (-5,1°C), Otero de las Dueñas (-5°C) y Villaquilambre (-4,7°C).

Estos registros confirman a León como uno de los territorios más afectados por la masa de aire frío que actualmente cubre gran parte de la península Ibérica. La situación contrasta significativamente con las previsiones para los próximos días, cuando se espera un paulatino ascenso térmico que aliviará estas condiciones extremas coincidiendo con el puente de diciembre.

Para el sábado se prevén algunas precipitaciones en Galicia, la provincia de León, Cantábrico occidental y zonas montañosas del interior peninsular. En Canarias ganará protagonismo la calima. Entre el domingo y el lunes, si se mantiene el actual escenario contemplado por los modelos, las lluvias se concentrarán principalmente en el oeste de Galicia, sin descartar que puedan producirse de forma aislada en la Cordillera Cantábrica, Castilla y León o en el Sistema Central.

Las temperaturas experimentarán un notable ascenso, situándose por encima de lo habitual para esta época del año, especialmente durante el sábado. Este ambiente más templado facilitará los desplazamientos por carretera, aunque desde los servicios meteorológicos recomiendan seguir las actualizaciones de los modelos y previsiones, ya que en estas fechas pueden producirse cambios significativos en las condiciones atmosféricas con poca antelación.

No obstante, para quienes tengan previsto viajar hacia la provincia de León o atravesarla durante estos días, será conveniente informarse de las condiciones meteorológicas específicas y prepararse adecuadamente, especialmente si las rutas incluyen zonas de montaña donde las temperaturas podrían mantenerse bajas a pesar del ascenso general.

La situación meteorológica actual marca una diferencia sustancial respecto al mismo periodo del año 2024, cuando las precipitaciones fueron escasas y las temperaturas se mantuvieron por encima de lo normal en gran parte del territorio. Este 2025, la recuperación de las reservas hídricas y los buenos espesores de nieve en las principales cordilleras peninsulares suponen un alivio para sectores como la agricultura y la gestión de recursos hídricos.

Los embalses, que durante los últimos años han sufrido importantes descensos, presentan ahora niveles más acordes con lo esperado para estas fechas, gracias a las precipitaciones registradas durante el otoño. Esta situación favorable, sin embargo, contrasta con el frío intenso que están experimentando provincias como León, donde las heladas podrían afectar a determinados cultivos si se prolongan en el tiempo.

Los meteorólogos señalan que este patrón de alternancia entre masas de aire frío y periodos más templados es característico de la transición hacia el invierno, aunque la intensidad del frío registrado en algunas localidades leonesas resulta llamativa incluso para esta época del año. Las previsiones apuntan a que, tras el puente de diciembre, podrían volver a producirse descensos térmicos significativos en el norte peninsular.