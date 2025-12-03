Carta de los guardias civiles a los Reyes Magos: estos son sus 37 deseos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los representantes de la Guardia Civil han presentado un amplio catálogo de reivindicaciones laborales centradas en la mejora de sus condiciones salariales y sistema de pensiones. Durante el último pleno del Consejo de la Guardia Civil, la Asociación Independiente de Guardias Civiles (IGC) ha expuesto la urgencia de reactivar el Plan de Pensiones del cuerpo, paralizado desde hace 17 años, así como otras demandas relacionadas con la carrera profesional, las dietas y diversos aspectos retributivos que afectan directamente a los más de 80.000 agentes que componen la institución.

La principal reivindicación económica se centra en el sistema de pensiones de los guardias civiles, que según denuncian desde IGC, presenta claras desventajas frente al que disfrutan otros cuerpos policiales. Los representantes sindicales han destacado la necesidad de recuperar el Plan de Pensiones congelado desde 2008, un periodo durante el cual no se ha realizado ninguna aportación estatal. Esta situación, unida al hecho de que el sistema de clases pasivas ofrece pensiones inferiores a las del Régimen General, coloca a los guardias civiles en una posición desfavorable respecto a policías autonómicos y locales, que además cuentan con el reconocimiento como profesión de riesgo.

Carrera profesional y sistema de condecoraciones: asignaturas pendientes

Entre las propuestas más destacadas del paquete reivindicativo figura la implementación de una verdadera carrera horizontal en la Guardia Civil. La asociación profesional IGC ha manifestado su total conformidad con potenciar la carrera profesional dentro del cuerpo, solicitando la creación de diferentes niveles dentro del mismo empleo y su consolidación, tal como ocurre en el resto de la Administración. También han reclamado la posibilidad del ascenso por antigüedad para los empleos de Cabo y Sargento, siguiendo el modelo de la Policía Nacional, y la eliminación de los límites de edad para realizar especialidades mientras se pueda cumplir con el servicio requerido.

Otro aspecto que ha generado debate es el sistema de concesión de condecoraciones ordinarias. Desde la IGC han denunciado la falta de transparencia en el proceso actual, caracterizado por la ausencia de motivación pública, la imposibilidad de aportar información adicional y la exclusión de las asociaciones profesionales. Como alternativa, proponen la creación de un Comité Evaluador de Recompensas que integre tanto a representantes de la Dirección General como de las asociaciones profesionales, estableciendo un registro interno de propuestas y un proceso reglado que incluya una fase de alegaciones, garantizando así la participación de todas las partes implicadas.

Mejoras en las condiciones laborales y conciliación familiar

La conciliación familiar representa otro de los puntos críticos para los guardias civiles. Según han expuesto, un agente de la escala de suboficiales con hijos pequeños se ve obligado a renunciar hasta el máximo de veces permitidas para no perder el destino y poder conciliar. Una vez alcanzado ese límite, ya no podrá ascender aunque sus hijos sean mayores, lo que les obliga a elegir entre su carrera profesional y la vida familiar. Durante las deliberaciones incluso se llegó a mencionar la posibilidad de recuperar el empleo de Guardia Civil Primero, una figura ya retirada de la Ley de Personal.

La revisión de las dietas constituye otra de las reclamaciones destacadas. Los representantes han solicitado que se elabore un informe detallado sobre el número total de comisiones de servicios realizadas anualmente en la institución, proporcionando así datos objetivos al Ministerio sobre la elevada movilidad de los cuerpos policiales en comparación con otros funcionarios. Esta información podría respaldar la demanda de una ampliación de las compensaciones económicas por desplazamientos.

Adaptación a las condiciones climáticas actuales

El cambio climático también ha entrado en la agenda reivindicativa de los guardias civiles. Una de las propuestas presentadas solicita el establecimiento de un umbral de temperatura en las normas de la Agrupación de Tráfico que refleje las condiciones reales del servicio en motocicleta con el equipamiento actual. IGC considera necesario revisar la normativa vigente para actualizar el umbral térmico conforme a la realidad operativa, incorporar el índice de sensación térmica como criterio de referencia y adaptar los protocolos de cambio de vehículo a las actuales circunstancias climáticas.

Mejoras en la gestión de vestuario y formación

En materia de equipamiento, los representantes han puesto el foco en los tiempos de adjudicación de las prendas de vestuario desde su solicitud, así como en la falta de uniformidad en ciertas unidades especializadas como las USECIC. Respecto a la formación, se ha propuesto la creación de un sistema de notificación al correo electrónico personal para recibir alertas sobre convocatorias de cursos publicadas en los Boletines Oficiales de la Guardia Civil. Como alternativa, sugieren elaborar un calendario semestral de cursos previstos o un boletín previo al anuncio oficial que pueda difundirse a través de la intranet mediante un sistema de newsletter.

Para mejorar la transparencia en la asignación de prácticas para suboficiales, IGC ha propuesto que la Jefatura de Enseñanza realice un sondeo previo entre los Sargentos Alumnos para conocer sus preferencias, creando vacantes en las Comandancias más solicitadas. También han abordado problemas técnicos como los errores en los contadores de Días de Asuntos Singulares (DAS) durante los cambios de destino, para los que la Administración ha implementado un sistema provisional de informes que garantice que ningún agente pierda sus derechos acumulados.

La Guardia Civil en España: situación actual y desafíos

La Guardia Civil, fundada en 1844, constituye uno de los cuerpos de seguridad más antiguos de España y cuenta actualmente con más de 80.000 efectivos distribuidos por todo el territorio nacional. Sus competencias abarcan desde la seguridad ciudadana hasta el control de fronteras, pasando por la vigilancia del tráfico en vías interurbanas, la protección de la naturaleza y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. A diferencia de otros cuerpos policiales, mantiene una naturaleza militar que condiciona aspectos fundamentales de su régimen estatutario y derechos laborales.

Esta naturaleza dual, militar y policial, ha generado históricamente una serie de diferencias retributivas y de condiciones laborales respecto a otros cuerpos de seguridad, especialmente tras la descentralización del Estado y la creación de policías autonómicas con mejores condiciones salariales. Los representantes asociativos llevan años reclamando una equiparación real que elimine estas desigualdades, especialmente en materia de horarios, retribuciones y derechos sociales, una lucha que continúa activa en 2025 con estas nuevas propuestas.

¿Qué implica el actual sistema de pensiones para los guardias civiles?

El régimen de clases pasivas al que están adscritos los guardias civiles presenta diferencias significativas respecto al régimen general de la Seguridad Social. Este sistema especial calcula las pensiones en función de los años de servicio y del último sueldo percibido, lo que genera prestaciones inferiores a las que obtienen otros profesionales con carreras contributivas similares en el régimen general. Además, la falta de reconocimiento como profesión de riesgo impide la aplicación de coeficientes reductores que permitirían adelantar la edad de jubilación sin penalización, un beneficio del que sí disfrutan otros cuerpos policiales.

La congelación del Plan de Pensiones desde 2008 ha agravado esta situación, eliminando un complemento que pretendía compensar parcialmente estas desventajas. Según estimaciones de las asociaciones profesionales, esta paralización ha supuesto una pérdida media superior a los 15.000 euros por agente en estos 17 años, una cifra que podría aumentar considerablemente al calcular su impacto en las futuras pensiones. La reactivación de este plan constituye, por tanto, una de las prioridades más urgentes para los representantes del cuerpo.