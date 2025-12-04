El puente comienza con alerta por nieve y frío intenso en León

La collada de Aralla, uno de los puntos donde se ha registrado una de las temperaturas más bajas del país.ANGELOPEZ

La provincia de León inaugura el puente de diciembre de 2025 encabezando en España los registros de temperaturas mínimas durante la madrugada de este jueves, 4 de diciembre. La provincia registró las temperaturas más gélidas del país, con Collado Jermoso marcando un mínimo de -4 ºC. Esta situación ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar un aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica leonesa, anticipando acumulaciones significativas.

La tabla de temperaturas publicada por la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet)

El descenso térmico en León no se limitó a un único punto; varias localidades de la provincia se posicionaron entre las diez más frías del país. Además del dato extremo de Collado Jermoso, destacaron Lorenzana, con -3,3 ºC, y la collada de Aralla, que alcanzó los -1,3 ºC. La alerta por nevadas de Aemet para el 4 de diciembre de 2025 prevé hasta diez centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.300 a 1.400 metros de altitud. Este aviso, activo desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, ha motivado a la Delegación del Gobierno en Castilla y León a declarar la fase de alerta para la gestión de la Red de carreteras del Estado, especialmente en el límite oriental de la cordillera con Asturias, ante las "acumulaciones importantes" esperadas. En la capital leonesa, el pronóstico para hoy, 4 de diciembre de 2025, indicaba un cielo muy nuboso con probabilidad de lluvia, con temperaturas entre 4 ºC y 8 ºC y vientos flojos del oeste.

En el resto de la provincia existe una probabilidad alta de precipitaciones que se manifestarán principalmente como lluvia. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad occidental de la provincia.

Previsión General para el Puente de Diciembre

Las condiciones gélidas en León marcan el inicio de un puente de diciembre que, a nivel general, se verá influenciado por una circulación atlántica persistente. Aunque se espera una tendencia a la estabilización y un ascenso térmico progresivo en los próximos días, los sistemas frontales atlánticos continuarán dejando precipitaciones en diversas comunidades. Se prevén lluvias en Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Madrid, Galicia y la cornisa cantábrica, si bien los modelos indican que no serán ni extensas ni intensas, facilitando los desplazamientos.

Zonas con Mayor Estabilidad y Temperaturas Suaves

El litoral mediterráneo se perfila como una opción segura para quienes busquen estabilidad meteorológica, al quedar al margen de las precipitaciones por los vientos de poniente. Cataluña, la Comunidad Valenciana, gran parte de Aragón, Baleares, la Región de Murcia, Andalucía y Canarias ofrecen condiciones más favorables para el ocio. En estas regiones, las temperaturas podrían superar los 20 ºC durante las horas centrales del sábado y el domingo, alcanzando entre 20 y 25 grados en las zonas bajas de Canarias. La circulación del chorro polar seguirá siendo intensa, pero la llegada de una masa de aire subtropical atlántica propiciará un ascenso generalizado de las temperaturas y el dominio de las altas presiones en gran parte del territorio nacional entre el sábado y el lunes.

🌡️📈 Una masa de aire anormalmente cálida afectará a España a partir de mañana: las temperaturas se dispararán y en algunas capitales alcanzarán los 24 ºC.

Pronóstico Detallado

Para el sábado, se anticipan precipitaciones en Galicia, la provincia de León, el Cantábrico occidental y áreas montañosas del interior peninsular, además de calima en Canarias. Entre el domingo y el lunes, las lluvias se concentrarán principalmente en el oeste de Galicia, con posibilidad de chubascos aislados en la Cordillera Cantábrica, Castilla y León o el Sistema Central. Las temperaturas experimentarán un notable ascenso, superando los valores habituales para esta época del año, especialmente el sábado. Este ambiente más templado favorecerá los desplazamientos por carretera, aunque se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. Para quienes se dirijan a la provincia de León o la atraviesen, es crucial informarse sobre las condiciones específicas, sobre todo en zonas de montaña donde el frío podría persistir.

Las previsiones apuntan a que, tras el puente de diciembre, podrían producirse nuevos descensos térmicos significativos en el norte peninsular, manteniendo la vigilancia sobre la evolución del clima.