Adif fulmina la integración de Feve en León tras años de vaivenes e inicia el proceso para sustuirla por autobuses de cercanías

La noticia se ha confirmado. No habrá integración de Feve en León. El tren finalmente no llegará a la estación de Matallana. Esa aspiración será sustituida por autobuses de cercanías. La decepción en León será mayúscula.

Adif impulsa el proyecto para poner en valor la antigua traza ferroviaria de la línea de Feve (ancho métrico) en la ciudad de León mediante el uso de autobuses eléctricos, ofreciendo una alternativa "eficiente" de transporte, para lo que ha contratado e iniciado la redacción del estudio para diseñar la solución de movilidad sostenible entre las estaciones de La Asunción y Matallana.

Con esta actuación se da forma a la propuesta expuesta en León el pasado 19 de noviembre por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en el marco de la reunión mantenida con la Diputación Provincial.

La solución que se analiza contempla la adecuación de la actual plataforma tranviaria, con una longitud total de 2,3 kilómetros, para permitir la circulación de autobuses eléctricos que podrían conectar, a su vez, con la estación de Alta Velocidad.

El proyecto contempla tres paradas intermedias, configurando el recorrido La Asunción-Universidad, Hospitales, Ventas-San Mamés, Parque San Mamés y León-Matallana, según ha informado a Europa Press en un comunicado Adif.

La utilización de la traza tranviaria requiere una mejora de su capacidad portante, es decir, incrementar su resistencia para admitir mayores cargas, proyectando el firme adecuado para la circulación de los autobuses eléctricos. Todo se puede abordar sin necesidad de levantar las vías actuales, que quedarían protegidas por el firme, por lo que se trata de una actuación reversible.

Entre los trabajos que se contemplan para esta actuación se encuentran la adecuación del drenaje existente, el tratamiento y semaforización de los cruces a nivel con las calles de la trama urbana y la compatibilidad de andenes y marquesinas en las paradas previstas, así como una serie de pasos peatonales, debidamente señalizados, para permeabilizar la traza.