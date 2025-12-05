Sanidad presume de los 59,5 millones en tecnología para el Hospital de León y anuncia una resonancia de tres teslas

El consejero se desplazó a León para visitar las inversiones en obras en el Hospital de León.ÁNGELOPEZ

A las puertas de una huelga médica de cuatro días, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, 'sacó pecho' ayer de los 59,5 millones que se han invertido en los últimos años en tecnología para modernizar las máquinas del Hospital de León y anunció que este 2026, por fin, se instalará la resonancia prometida de tres teslas en sustitución de una inferior en rapidez y menos precisa de 1,5 teslas.

La bondad del nuevo aparato es que puede realizar estudios del interior del cuerpo con menor radiación y 'ver' más y con más claridad.

El consejero se desplazó a León para visitar las inversiones en obras (22 millones) y en tecnología (37 millones) y recorrió junto al gerente hospitalario el área de Radiodiagnóstico donde ya se había realizado el relevo de una vieja resonancia.

También constató el funcionamiento del TAC multicorte helicoidal de 1,2 millones, de angiografía vascular (1 millón) intervencionista, y la zona de Medicina Nuclear, que logró hace dos años tras 19 años de lucha, un PET -TAC de 5 millones que evita decenas de desplazamientos de pacientes a Salamanca.

El consejero visitó además el entorno de los aceleradores. El Hospital dispone de tres, dos de ellos nuevo. Uno gracias a la donación de Amancio Ortega de 2,5 millones y otro con inversión de la Junta, de 3,5.

Habló del secuenciador masivo para investigar enfermedades raras y de las Salas Blancas a punto de inaugurarse tras 1,4 millones, que disponen de cuatro cabinas dónde se trabaja en la preparación de medicamentos en condiciones de quirófano.

Como ya se había anunciado, la licitación de la ampliación de Reanimación, que permitirá doblar las camas de UCI está a punto de licitarse en 6,5 millones. "Será a finales de año, principios del año que viene", precisó.

Vázquez también tuvo palabras para el Estatuto Marco. Opina que la.ministra Mónica García "ha conseguido algo imposible, que todos los sindicatos de profesionales lo rechacen" y vayan a hacer distintas movilizaciones. Cree que si "fuera sensata, debería retirarlo y empezar de cero", pero considera que ha demostrado que no sabe "hacer nada, solo humo y propaganda".